高质量“交付力”！夏都水岸项目第二批次提前交付

以硬实力兑现高质量“交付力”——15日，位于洛阳市偃师区首阳新区核心位置的夏都水岸项目第二批次，提前9个多月交付。

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以硬实力兑现高质量“交付力”——15日，位于洛阳市偃师区首阳新区核心位置的夏都水岸项目第二批次，提前9个多月交付。

当日上午，洛报融媒记者在夏都水岸项目看到，鲜艳的红毯装点起喜庆氛围，项目入口处设置的路引，以及管家为业主们提供的鲜花和茶歇服务，欢迎幸福归家的每一位家人。在工作人员热情细致的讲解下，业主们按照流程有序办理交房手续。

“我们会给业主留足时间验房。其间，验房团队会全程陪同，业主也可以自己带验房师直接验房。如果现场发现问题，快修团队会直接修复。修好后，由业主重验房屋，直到满意再收房。”夏都水岸项目相关负责人说，推进好房子建设，“保交房”“交好房”是重要环节，对于购房者而言，从“买到好房子”，到“收到好房子”，才是一次圆满的购房经历。

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由洛阳日报报业集团控股开发，作为偃师区唯一国企开发的品质大盘，夏都水岸位于首阳新区核心位置，紧邻洛河，三面公园环抱，鲜氧、绿意层层环绕，打造有花院叠拼、花园洋房和亲水高层等。此次交房的叠拼项目功能丰富，上叠地下两层、地上三层，地上一层配备60平方米花园；下叠地上两层、地下两层，一层配备北向花园。值得一提的是，每户配备独立专属电梯，赠送2个私家车位，电梯可直通地下车库，保证居住的私密性和独立性。

记者实探发现，从一纸户型的空间想象，到落地交付的室内实景，项目从合理的功能布局，到空间尺度、采光、通风等要素的整体把握，都体现出开发商的用心考量。

作为国企楼盘，夏都水岸项目面临近年房地产市场严峻形势，凭借雄厚实力和坚定社会责任感砥砺前行。自去年首批交付以来，夏都水岸项目累计交付650余套房，以高品质交付力收获市场好口碑。

项目开发企业、九鼎商都公司相关负责人表示，公司将以匠心品质铸造项目，严格把控质量、进度，彰显国企责任与担当；坚持以匠心回报社会，为业主呈现满意的房子，促进洛阳房地产行业健康有序发展。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻）