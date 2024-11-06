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洛阳魏坡新序入选2024城市更新“最佳城市表率案例”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.15 18:30

　　14日，第七届中国城市更新论坛在北京首钢园召开，全国10个城市更新项目入选2024城市更新“最佳城市表率案例”。其中，洛阳魏坡新序凭借其在城市更新中的创新实践和显著成果成功入选，系河南唯一。

　　作为洛阳城市更新的标志性项目，魏坡新序通过百年魏家坡古民居的保护性开发与现代化赋能，构建了以社群为纽带、文化为核心的生活方式品牌。该项目聚焦多元运营模式与创新商业业态，有效推动了区域空间资源的高效利用，打造出兼具文化价值与商业吸引力的城市新一线街区，已成为洛阳新的时尚潮流打卡地。

　　“该奖项旨在表彰魏坡新序针对存量资产盘活与区域复兴所探索出的创新路径。”魏坡新序相关负责人表示，在项目实践中，魏坡新序以“艺术赋能、文化再造、设计共生”为核心理念，成功实现了文化艺术与创新商业的深度融合，为城市存量资产的活化注入了强大动力。

　　据了解，中国城市更新论坛是由国内外城市更新领域的知名专家、头部机构、学术组织、行业生态圈企业，于2017年共同发起成立的非盈利性行业论坛。本届论坛聚焦“片区统筹更新”与“存量资产证券化”两大核心主题，汇聚全国城市更新领域的权威专家、产业领袖和实践先锋，共话中国城市发展的新未来。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 曹政浩）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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