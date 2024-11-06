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重在减负！官方解读中考改革
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育厅网站 2024.12.14 16:36

　　近日，河南省教育厅印发了《关于调整部分初中学业水平考试组织方式的通知》。河南省教育厅基础教育处负责人就《通知》有关问题回答了记者提问。

　　一、为什么要调整生物、地理学科考试组织方式？

　　1.我省八年级的生物、地理考试成绩以等级呈现，不计入中招录取总分，只作为对学业水平的考量。本次调整只是命题和考务组织的变化，并不改变生物和地理作为义务教育阶段国家课程的定位，省教育厅也会对各地试题命制工作给予指导和评估，确保命题质量。各省辖市将以自主命题队伍建设为契机，增强评价牵引意识，推动教考衔接，促进学生认真学好每门课程，完成国家规定的义务教育学业。

　　2.由于标准化考点均设立在县级及以上的城区，乡镇不设标准化考点，省级组织统一考试时，大量的乡镇学校八年级学生需要前往城区集中参加考试。下放到各省辖市后，学生可在就读学校或各地确定的其他学校考点就近参加考试，这样既能降低学生大规模流动带来的交通、食宿等安全风险，又能减轻家庭因学生远距离参加考试带来的经济负担。

　　3.政策调整有助于减轻学生备考负担。缓解学生从八年级即进入中考周期的紧张情绪，减轻学生的学业压力和考试负担，促进学生综合素质发展。

　　二、中考历史、道德与法治科目为什么要实行合场考试？

　　中考历史、道德与法治科目均为开卷考试科目，以往分科开考时，考生均需携带相关资料，进场检查和候场时间较长。两门合场考试后，可有效减少学生总体进场准备时间，减轻学生考试压力。

　　三、为什么要调整中考实验操作考试科目？

　　按照国家课程方案要求，初中生物科目于八年级结束，按照随教随考随清的原则，生物实验操作应与生物学业水平考试一同进行，均由各省辖市统筹组织，可有效减轻学生学业负担和备考负担。因实验操作考试科目计入中招录取总分，按照提前三年告知的原则，决定从2027年开始实施。

　　四、中考命题怎样改革？

　　我省从2024年入学的七年级起，实行义务教育新课标新教材，按照教、学、考一致的原则，从2027年起，各学科命题均以义务教育课程标准(2022年版)为依据，体现课程改革的理念与要求，减少单纯记忆、机械训练性质的内容，突出对学科主干知识和学科素养的考查，增强与学生生活、社会实践的联系，注重考查学生在具体情境中综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力，引导发展素质教育。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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