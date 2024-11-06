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涧西区天九社区发挥退休老党员作用 提升基层治理效能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.14 17:02
赵法荣（右）给黄文萤送饭

　　近日，在涧西区湖北路街道天九社区洛轴南山生活区，77岁的居民赵法荣像往常一样，从社区养老服务中心打饭，上门给86岁的独居老人黄文萤送去。

　　赵法荣与黄文萤没有住在同一栋楼，两个人也非亲非故，她这样的举动却已经坚持了半年多。成为“邻长”后，谁家需要帮助，赵法荣都会主动搭把手。

　　“邻长”作为小区“新管家”，是该社区今年以来依托退休老党员新注入的基层治理力量，包括赵法荣在内的81人参与其中。天九社区党委书记孙芳介绍，小区有99栋楼，其中有不少独居老人和空巢老人。然而，其中多个楼栋缺少楼栋长，网格员人数相对较少，小区面临服务能力不足的短板。这些老党员的参与，能够充实基层工作力量，提升基层治理效能和服务温度。

　　另外，服务楼栋多、工作量大的网格员，在“邻长”协助下也能减轻工作压力。

　　前不久，小区两户居民因漏水问题发生争执。得知情况的“邻长”梁慧娟第一时间赶赴现场，先安抚双方情绪，然后仔细查看漏水情况，发现是楼上水管老化漏水，便耐心建议他们尽快维修水管，并劝说楼下住户给予一定的时间和理解。在梁慧娟的调解下，一场可能升级的矛盾纠纷被成功化解。类似这样的事例，还有不少。

　　在天九社区，除了楼栋长、网格员，“邻长”的存在也进一步壮大了基层服务力量。今年以来，社区已收集民意180余条，解决各类矛盾纠纷34起，及时、有效化解矛盾，在探索小区自治方面取得了明显成效。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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