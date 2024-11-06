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社区团购为居民提供便利的同时 还反哺社区治理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.14 17:02
居民通过社区团购买包子

　　4.2元的苹果、1.5元的菠菜……当下，社区团购在我市一些社区受到欢迎。社区团购为居民提供便利的同时，还反哺社区治理。日前，记者走进多个社区，进行探访。

　　事例一：价格实惠，网上下单成优势

　　小米、红薯、高粱、黄豆、玉米面、红薯粉……近日，在道北路街道大唐宫社区农产品创意市集上，农产品摆放整齐，顾客络绎不绝。

　　“这红薯真甜，再来10斤，社区团购真方便！”居民马永波一边挑选红薯，一边对社区团购赞不绝口。马永波口中的社区团购，是今年大唐宫社区以“公益+市场”模式，激发社区消费潜力的有益尝试。

　　“市集将田间新鲜蔬菜送到居民家门口，既新鲜又便利。”作为社区团购团长，居民王玉香感慨地说。她所居住的小区70%为中老年人，买菜难成为共同关注的问题。今年3月，大唐宫社区开始试水社区团购，与新安县赵沟村和伊川县吕店乡建立合作关系，引入本地新鲜农产品。

　　“起初只是卖水果，后来发展到蔬菜、百货等，卖的东西全，不用跑腿，还比市场上便宜，自然受欢迎。”居民李爱荣说，社区团购业务的火爆，正是基于社区居民的需求。眼下，社区团购受到越来越多居民关注，“有时大家需要啥，在社区团购群里喊一嗓子，谁有资源谁就做团长，发起新团购”。

　　今年以来，大唐宫社区通过社区团购让田间新鲜蔬菜直达小区，通过社区“三自”组织当起社区团购团长，让居民在家门口享受本地农产品，推动助农展销、公益惠民。

　　事例二：团购项目为社区治理发展基金注入“水源”

　　除了在微信群里开团接龙，我市部分社区通过公益团购平台获取部分收益，为社区实施各类惠民项目带来源头活水。

　　“我们得感谢‘社邻益购’公益团购平台，不仅给居民生活提供便利，还能充实咱们的社区发展基金，帮助小区居民解决实际困难。”日前，在涧西区武汉路街道武汉路社区01小区，32栋楼栋长赵积雪说。

　　赵积雪所说的“社邻益购”正是该小区推广的公益团购平台。社区居民通过该平台下单团购，享受送货上门服务。平台吸引爱心商户加入，并使其成为线上卖家，所得收益注入社区治理发展基金“资金池”，反哺社区治理。

　　半个月前，社区工作人员找到赵积雪，想通过社区治理发展基金帮助居民安装挡雨窗户，解决楼梯间灌水问题。最终，经过社区干部、小区“邻长”和居民代表的商议，大家就项目改造费用由居民募捐1200元、基金支持1200元的方案达成共识。

　　武汉路社区党委书记张静介绍，“社邻益购”团购项目运行3年来，为发展基金注入1.8万元。截至目前，该社区依托发展基金，已落地“邻里小站”“暖阳座椅”等惠民项目10个。

　　“通过‘社邻益购’公益团购平台团购的商品物美价廉，还能壮大基金，反哺社区建设。如今，大家的团购热情高涨。”赵积雪说。

　　供应链能力决定其是否能长远发展

　　此前，商务部等13个部门印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023—2025)》，社区经济受到市场关注。作为社区经济的重要组成部分，今年以来，社区团购在洛阳遍地开花，各社区积极探索新的路径与增长动力，为社区经济发展注入新活力。

　　根据国家统计局和电子商务部的数据预测，到2025年，我国社区团购市场规模将达到3.5万亿元，家门口“最后一公里”的社区消费圈，逐渐成为城市居民生活中不可或缺的一部分。

　　时至今日，社区团购已经成为一部分居民日常购物的成熟线上渠道，未来又该何去何从？

　　“公益+抵偿赋能社区治理调动了居民积极性，供应链能力决定其是否能长远发展。”河南科技大学教授席升阳认为，要从开端把控产品品质，实现对本地供应链的深度绑定，实现产品品质与新鲜度的相辅相成；鼓励采取“企业运营+社区管理”融合建设模式，充分发挥社区小消费、大市场的内在潜力，完善功能布局，提升市场化运营能力，带动社区团购越走越远。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 彭梦蝶 蒋莎曼 刘新合 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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