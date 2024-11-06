返乡创业开网店 搭起居民致富桥

“大家看，我手中这款纯手工制作的帽子，非常适合小宝宝，它质地轻盈、手感柔软、保温透气……”近日，在伊滨区寇店镇和谐社区邻里中心，淘宝店主杨占立在直播间开播，忙着销售他和妻子纯手工制作的婴儿帽。

“大家看，我手中这款纯手工制作的帽子，非常适合小宝宝，它质地轻盈、手感柔软、保温透气……”近日，在伊滨区寇店镇和谐社区邻里中心，淘宝店主杨占立在直播间开播，忙着销售他和妻子纯手工制作的婴儿帽。

从中学毕业的农民，到月收入上万元的淘宝店主，越来越多的快递订单让返乡创业的夫妻俩乐此不疲。

“我们现在的每一天都过得十分充实、快乐。”杨占立说，他中学毕业后便去了上海打拼，和妻子郭琪一起在当地做电商，快节奏的生活让夫妻俩无暇照顾年幼的孩子。

2011年春节，夫妻俩带着孩子回家过年，看到家乡日新月异，产生了回乡创业的念头。路上，夫妻俩看见社区有一群妇女围坐在一起，一边聊天一边给自家孩子织帽子和小鞋子，那精致的针法、漂亮的花纹、可爱的造型一下子就吸引了夫妻俩的注意。

“当时我就想，生活在大都市的人们，没有时间亲手给自己的孩子织顶帽子或织双小鞋，为何不把这些小帽子和鞋子通过网络销售给他们？这可是纯手工制作的，很保暖，是真真正正的爱心品牌啊！”杨占立说，夫妻俩有了这个想法后，当年就在家乡开了网店。他们把社区里心灵手巧、赋闲在家的宝妈、大婶、大娘们集中起来，免费提供毛线让她们编织成各种手工产品，然后通过网络销售到全国各地。

“这样可以带领父老乡亲共同致富，是一件好事。”杨占立说，生意最忙时，需要六七十名乡亲一起编织才能供上货。电商经济有活力，不但能够增加社区集体经济收入，还能为邻里乡亲提供就业岗位，希望能一直做下去，让更多的乡亲在家门口就业。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 任费伊 文/图)