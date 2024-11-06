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帮忙取现可领“扶贫款”？小心沦为洗钱“工具人”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.14 11:06

　　诈骗分子为了将诈骗资金搞到手，洗钱花样不断翻新。近期，骗子以免费领取“扶贫款”为诱饵，诱骗当事人取现、洗钱类案件多发，我市破获两起此类案件。这类案件的套路有哪些？如何防范？近日，办案民警进行了揭秘。

　　收到陌生包裹，她听从“客服”安排来洛取现

　　近日，偃师公安分局伊洛派出所接到辖区某银行报警称，有人要取大额资金，疑似遭遇诈骗。值班副所长张飞强和同事闻讯到达银行，见到了取钱的女子胡某。

　　当日，胡某要办理一笔37.5万元的取款业务。银行工作人员询问其取钱用途时，胡某说给工人发工资，其他不愿多说。胡某的异常反应，引起工作人员的警惕，遂拨打110报警。

　　民警将胡某带回派出所后，胡某说出了实情。胡某交代，她是驻马店人，近期收到一个陌生包裹，里面有一张卡片，上面提示扫码可领取“乡村振兴扶贫款”。胡某扫码后下载了一款软件，一名自称“客服”的人员与她联系，称其符合领取“扶贫款”条件，一共可领取300多万元，需要分阶段领取。

　　“客服”还说，在“扶贫款”发放前，需要通过胡某的银行账号过一笔资金。随后，根据“客服”要求，胡某来到洛阳，等37.5万元到账后，准备将钱取出交给接应的人。

　　民警调查得知，这37.5万元属于诈骗资金，被害人是西安人。经民警提醒，胡某才知道自己被骗子利用了。最终，胡某受到行政处罚。目前，被骗资金已返还被害人。

　　20万元是诈骗资金，他沦为洗钱工具受处罚

　　近日，新安县公安局反诈中心接到一家银行报警称，一名男子前来取款，行为举止异常。

　　民警介绍，取钱男子戴某是江苏连云港人，在网上认识一名网友，对方称国家有发放“扶贫款”的政策，然后发来一个二维码，让他扫码领钱。

　　戴某扫码下载软件后，在线“客服”要求其提供银行卡号、身份证等信息。“客服”告诉他，在领取“扶贫款”前，需要他到洛阳“学习”，具体“学习”什么内容，对方没有交代。

　　戴某到达洛阳后，有一名男子负责接应。很快，戴某的银行账户上有20万元汇入，“客服”要求他将这笔钱取出来，还教了他一套话术，如遇银行工作人员询问取钱的用处，就说是给工人发工资。

　　“戴某知道这笔钱来路不正，但为了获得‘扶贫款’，便继续按照骗子的要求办事。”办案民警说，戴某到银行取钱时被识破。根据戴某提供的线索，民警又将接应的男子林某抓获。

　　林某交代，其主要任务是监督戴某取钱，再将钱交给上线，成功一单可获得1000元至2000元不等的报酬。

　　目前，戴某和林某已被采取刑事强制措施。“那20万元属于诈骗资金，我们已经联系上被害人，正在办理返还手续。”民警说。

　　了解骗子套路，勿铤而走险

　　民警说，被诱骗的两人情况相似，都是50多岁，来自农村，为了获得所谓的“扶贫款”，沦为诈骗分子的洗钱“工具人”。“近期，打着‘乡村振兴扶贫款’幌子设置陷阱，引诱他人协助洗钱的案件高发。”民警说。

　　民警解析，此类案件的套路一般分为以下步骤。第一步是广撒网。诈骗分子以发放“扶贫款”“慈善款”等名义，通过邮寄包裹、打电话、发短信等方式发布虚假信息，引诱当事人下载软件或登录虚假网站。第二步是洗脑诱导。诈骗分子称想要成功申领，当事人必须做任务，利用个人银行账户刷流水，真实情况是帮助诈骗分子洗钱。第三步是到银行取现。诱导当事人接收涉案资金，到银行取现后交给上线，最终成为洗钱环节中的一环。

　　“当事人最后非但不能获得所谓的扶贫款，还要承担相应的法律责任。”民警提醒，千万不要相信天上掉馅饼的事，勿为一时利益帮助诈骗分子取现、洗钱，更不要出借、出售银行卡、支付宝账号等，否则将受到打击处理。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 贾国栋 高亚锋）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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