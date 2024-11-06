涧西区南昌路街道：网格添“栋”力 社区有活力

近日，涧西区南昌路街道江西社区举行“楼栋长有话说”会议，年轻的心理学博士文德生和老党员毕仁义积极发言，社区工作人员认真记录，梳理各位楼栋长近段时间收集的居民意见和建议，社区党委再根据问题“对症下药”，拿出解决办法。

“我建议开设反诈课，教教老年人咋提防犯罪分子。”“我是一名家庭教育工作者，欢迎邻居们咨询育儿话题。”……

近日，涧西区南昌路街道江西社区举行“楼栋长有话说”会议，年轻的心理学博士文德生和老党员毕仁义积极发言，社区工作人员认真记录，梳理各位楼栋长近段时间收集的居民意见和建议，社区党委再根据问题“对症下药”，拿出解决办法。

南昌路街道有5个社区81个小区，共4.2万余名居民。该街道地处涧西区繁华地带，辖区包含南昌路等城市主干道，名门微生活、南昌路丹尼斯等大型商场，管理难度和问题多样性比较明显。

怎样有效获知民意，精准解决民生问题？今年以来，南昌路街道在社区网格基础上建立“楼栋长有话说”工作机制，将社区退休老干部、志愿服务者、优秀退休党员等力量纳入“红色楼栋”，通过个人自荐、党群推荐等方式，建起党员楼栋长队伍，带头走进居民家中，搭建起党员联系群众、服务群众的“连心桥”。同时，建立楼栋长“亮身份、亮职责”制度，设置楼栋长公示牌，公布联系电话、门牌号等，主动接受居民群众监督。

“楼栋长们人熟、地熟、情况熟。”南昌路街道相关负责人说，楼栋长集“五大员”于一身，即党的声音传递员、楼宇事务组织员、矛盾纠纷调解员、社情民意信息员、平安稳定巡防员。在日常工作中，楼栋长会经常到居民家中走一走、聊一聊、劝一劝、帮一帮，定期把居民反映的意见和建议送到社区组织的“楼栋长有话说”会议上。今年以来，南昌路街道辖区内各社区楼栋长收集社情民意共89条，解决各类民生问题共计46个。

“遇事不发愁，就近找楼栋长。”上述负责人坦言，如今，“有事儿找楼栋长”已经成为居民的共识，“楼栋长有话说”工作机制让居民参与基层治理更踊跃。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）