洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

与38所中小学签署馆校合作协议 洛阳市科技馆科普资源走进中小学
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.14 09:36

　　学校的科普课堂“搬”到科技馆？在校园里就能参观科技馆优质展品？昨日，市科技馆与全市38所中小学签署馆校合作协议，这些科普教育新形式将成为现实。

　　此次签约活动以“科技启智馆校共育”为主题，旨在推动科协系统内各类公益科普资源走进中小学校，加强科普教育与学校教育的深度融合，探索创新科学教育模式。

　　根据协议，市科技馆将作为校外科学实践活动合作单位，向合作学校提供实践教育课程、展品教学等各类展馆教育资源，同时将“请进来”与“走出去”相结合，通过学生科学表演、沉浸式剧本体验、流动展品进校园等双向互动实践活动，打造中小学科学教育“第二课堂”。市科技馆还将为合作学校引入顶尖科普专家资源及国内白名单科普赛事等，打造洛阳乃至豫西科技教育办学示范点。(洛报融媒记者 张锐鑫 通讯员 李梅)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    41岁男子突发心梗 51次电击除颤带来奇迹
    41岁男子突发心梗 51次电击除颤带来奇迹
    41岁男子突发心梗 51次电击除颤带来奇迹
        几天前，突如其来的心梗，让41岁的苏运(化名)命悬一线。
  • ·脑梗后吞咽功能差，间歇胃管来帮忙
  • ·一干活腰就痛，一停下又好了？
  • ·吃完火锅就上厕所，“直肠子”的他很苦恼
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳这些小吃有了地方标准！涉及...
  • 洛阳公安辟谣：假的！
  • 最新批复！洛阳这两所学校注销
  • 买药也能“货比三家”了！药品比...
  • 洛阳欣安新能源有限公司：抢抓产...
  • 七二五所成立北京船海前沿材料技...
  • 洛阳市佃庄镇：冬种正当时 增收迎...
  • 徐衣显主持召开市政府第37次常务会议
  • 未来几天洛阳以晴好天气为主 风力...
  • 瀍河区问礼街道：打造共享花园 乐...
    		•
    百姓呼声
    隋唐洛阳城国家遗址公园内有人种菜？
    禁止共享电单车在市区或主要道路通行？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    冬日的伊河游园

    白龟湖的海鸥

    青春之舞

    窗外的冬日
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605