与38所中小学签署馆校合作协议 洛阳市科技馆科普资源走进中小学

学校的科普课堂“搬”到科技馆？在校园里就能参观科技馆优质展品？昨日，市科技馆与全市38所中小学签署馆校合作协议，这些科普教育新形式将成为现实。

学校的科普课堂“搬”到科技馆？在校园里就能参观科技馆优质展品？昨日，市科技馆与全市38所中小学签署馆校合作协议，这些科普教育新形式将成为现实。

此次签约活动以“科技启智馆校共育”为主题，旨在推动科协系统内各类公益科普资源走进中小学校，加强科普教育与学校教育的深度融合，探索创新科学教育模式。

根据协议，市科技馆将作为校外科学实践活动合作单位，向合作学校提供实践教育课程、展品教学等各类展馆教育资源，同时将“请进来”与“走出去”相结合，通过学生科学表演、沉浸式剧本体验、流动展品进校园等双向互动实践活动，打造中小学科学教育“第二课堂”。市科技馆还将为合作学校引入顶尖科普专家资源及国内白名单科普赛事等，打造洛阳乃至豫西科技教育办学示范点。(洛报融媒记者 张锐鑫 通讯员 李梅)