洛阳警方开展重点行业集中检查 护航青少年健康成长

日前，在市委政法委统一协调下，市公安局部署开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项行动，强化社会面巡逻防控和“护校安园”工作，开展重点行业集中检查，营造社会各界关心帮助未成年人健康成长的良好环境。

日前，在市委政法委统一协调下，市公安局部署开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项行动，强化社会面巡逻防控和“护校安园”工作，开展重点行业集中检查，营造社会各界关心帮助未成年人健康成长的良好环境。

行动期间，市公安局联合有关部门对重点行业进行集中检查，开展未成年人保护联合执法。各部门协调联动，对全市网吧、游戏厅、台球厅、娱乐场所、旅馆、出租屋等重点场所进行拉网式集中排查，重点检查娱乐场所是否有接纳未成年人及其他违法违规行为，是否在显著位置设置“未成年人禁入”“禁止向未成年人售卖烟酒”“禁止黄、赌、毒”标志等，旅馆行业是否落实“四实登记”、未成年人入住“五必须”制度，是否存在非法招纳未成年人务工、滞留或从事其他营利性活动等。

根据部署，洛阳警方将全面落实“高峰勤务”“护学岗”等举措，围绕学校、医院、商圈、景区等人员密集场所，深化街面警力联勤联动，加强夜间巡逻盘查，不断强化校园隐患排查、风险防控，全力护航青少年健康成长。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟）