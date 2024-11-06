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产销两旺！洛阳综保区内首家加工型企业加速出海
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.14 09:08

　　液压设备运转，工人忙碌不停，经过配料、挤压等多道工序，一根根优质钛合金棒材陆续产出，随后被切割、分装、打包，即将从洛阳综保区运往海外市场。

　　这是近日洛阳钛鑫新材料科技有限公司的火热场景。

　　作为洛阳综保区内首家加工型企业，钛鑫新材料锚定小规格钛合金这一细分领域发力，今年以来积极拓展海外市场，不断发挥开放平台优势，目前产销两旺。

　　“立足综保区发展，我们出口更加便利，也实现了外贸成本的有效降低。企业今年始终保持满负荷生产，按计划可圆满实现全年1500吨生产目标，货值超1亿元。”钛鑫新材料负责人孙建普自信满满地说。

　　主要从事钛合金棒材生产的钛鑫新材料，上游连着基础原料海绵钛，下游则对接各类终端钛合金产品，是整条钛产业链上的中坚力量，其加工水平直接决定着终端产品的质量。

　　在产品创新上，钛鑫新材料近年坚持与龙头企业紧密合作，根据海外不同客户需求和具体应用场景，推出十余种不同牌号的钛合金产品。

　　在市场拓展上，钛鑫新材料发挥综保区开放平台优势，与龙头企业强强联动，围绕我市钛产业优势终端产品——高尔夫球头推进“共享接单”。双方联手拓展海外市场，目前在东南亚、南亚等地区销售良好。

　　得益于全球科技进步与产业变革深化演进，近年钛材需求量持续增长，市场前景广阔。“我们正在积极提升产能，随着综保区各项建设加速推进，我们未来还将积极探索‘两头在外’的保税加工落地，有望明年实现15%到20%的业务增长。”孙建普说。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张玉书 文/图）

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　　钛被誉为21世纪重要的战略性金属材料。通过压制、成型、机加等加工而成的钛材，强度高、重量轻、耐腐蚀、耐磨且具有良好的生物相容性，可广泛应用于航空、船舶、医疗等领域。 (陈曦整理)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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