12日，洛阳“四新一装备”产业精准交流对接会在北京举行。来自全国的42家企业齐聚一堂，聚焦新能源、新材料、新IT、新文旅、智能装备等“四新一装备”风口产业投融资领域发展，开展交流对接。

12日，洛阳“四新一装备”产业精准交流对接会在北京举行。来自全国的42家企业齐聚一堂，聚焦新能源、新材料、新IT、新文旅、智能装备等“四新一装备”风口产业投融资领域发展，开展交流对接。 12日，洛阳“四新一装备”产业精准交流对接会在北京举行。来自全国的42家企业齐聚一堂，聚焦新能源、新材料、新IT、新文旅、智能装备等“四新一装备”风口产业投融资领域发展，开展交流对接。 会上，洛阳市作了“四新一装备”产业推介。新安县、孟津区、伊滨区围绕县区产业、资源、科技、人才等方面做了精准招商推介，洛阳工控集团介绍洛阳产业基金发展及布局情况，诚邀与会企业来洛投资兴业。 中润超油(北京)新材料有限公司、北京赛诺时飞石化科技有限公司、北京泓慧国际能源技术发展有限公司等6家企业分别就石墨烯自修复流体润滑材料项目、氢能储运示范装置项目、大功率真空磁悬浮飞轮储能项目等进行现场路演。青岛蓝鲸腾飞海洋科技有限公司、北京小狗吸尘器集团股份有限公司等30多家企业就行业发展、市场前景、融资需求等内容进行交流。 其间，洛阳考察团还到中国科学院理化技术研究所、中科富海科技股份有限公司、国家新能源汽车技术创新中心进行考察交流。 后续，洛阳市将抢抓产业交流对接会溢出效应，拓展“朋友圈”、挖掘“新商机”，促进地企合作和产业链上下游企业协同，聚力“四新一装备”，力争有针对性地招引一批风口产业项目，抢占风口产业新赛道。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 郭一江）