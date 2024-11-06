洛阳市第2号总林长令：“一树一档”“一树一策”保护古树名木

日前，洛阳市第一总林长和总林长共同签发2024年度第2号总林长令，就加强古树名木保护提出要求。
日前，洛阳市第一总林长和总林长共同签发2024年度第2号总林长令，就加强古树名木保护提出要求。
日前，洛阳市第一总林长和总林长共同签发2024年度第2号总林长令，就加强古树名木保护提出要求。
古树是大自然和前人留下的珍贵遗产。洛阳作为历史文化名城和生态资源大市，登记建档古树群235个、古树名木共计89089株，是全国古树名木最多的城市之一。近年来，洛阳林业系统坚持把古树名木保护摆在生态建设的突出位置，统筹做好资源调查、依法保护、古树复壮、文化普及等工作，让古树生命力更加旺盛，让历史文脉、悠悠乡愁在古树的年轮里延续下去。
第2号总林长令强调，要深入践行习近平生态文明思想，认真落实好习近平总书记“要把古树名木保护好，把中华优秀传统文化传承好”的重要指示精神，保护好全市珍贵的古树名木资源。
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