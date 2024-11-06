全省养老服务技能大赛举行 洛阳8名选手获奖

记者昨日从市民政局获悉，2024年河南省养老服务技能大赛近日在濮阳举行，我市共有8名选手获奖，分别为一等奖2个、二等奖4个、三等奖2个。

记者昨日从市民政局获悉，2024年河南省养老服务技能大赛近日在濮阳举行，我市共有8名选手获奖，分别为一等奖2个、二等奖4个、三等奖2个。其中，洛阳市养老服务中心姬雷雷获得营养配餐员一等奖，东方养老院任亚婷获得养老护理员一等奖。

市民政局相关负责人介绍，河南省养老服务技能大赛是全省规格最高、规模最大、水平最高的养老服务行业职业技能竞赛。本次大赛以“匠心护老强技兴豫”为主题，由省民政厅、省人力资源和社会保障厅、省总工会等省直单位联合主办。大赛结合重点发展老年助餐服务的实际需求，共设置养老护理员、健康照护师、家政服务员、营养配餐员4个赛项，全省共有270余名选手参赛。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 杨靖艺 李思睿)