坚持底线思维 克服懈怠思想 推动生态环境质量持续改善

11日晚，副市长李新红带领有关部门负责同志，暗访督导大气污染防治工作。 11日晚，副市长李新红带领有关部门负责同志，暗访督导大气污染防治工作。 李新红一行先后前往瀍河区洛城中街、启明南路配套电缆沟施工现场，老城区洛邑古城东区项目工地、十字街和洛阳盘固混凝土有限公司，对重污染天气期间餐饮油烟治理、扬尘污染防治等情况进行现场督导。 李新红强调，各级各部门要把大气污染防治作为重要政治任务、重大民生问题和衡量高质量发展的重要标准，坚持底线思维，克服麻痹懈怠思想，不折不扣完成好各项任务。要严格落实重污染天气应急管控措施，强化问题导向，保持高压态势，把各项管控措施落实落细。要进一步压实属地管理责任、行业监管责任和企业主体责任，彻底整改排查出的突出问题，推动生态环境质量持续改善。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍)