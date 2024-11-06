发挥人大代表作用 释放人大制度优势

昨日，市人大常委会主任李保国前往嵩县、栾川县多地，调研人大代表履职、“洛阳味道”打造、伊洛河生态保护等情况。

昨日，市人大常委会主任李保国前往嵩县、栾川县多地，调研人大代表履职、“洛阳味道”打造、伊洛河生态保护等情况。

李保国一行先后到洛阳顺势药业有限公司、洛阳钊隆农牧科技有限公司等地，走访慰问驻洛省人大代表、市人大代表，深入了解人大代表结合自身行业领域、职责身份，发挥优势履职情况。他强调，人大代表要做好“两个表率”，发挥在本职岗位建功立业和依法履行代表职务两个作用，践行“人民选我当代表、我当代表为人民”的初心使命，立足岗位、发挥特长，主动联系群众、服务群众，积极为群众代言，充分倾听民意、汇聚民智、惠及民生。要围绕嵩县中药材独特品种优势、养殖业地域优势，创新开发新产品，拓展延伸业务范畴，引领示范带动周边就业增收，助力乡村持续振兴。市人大常委会要做好人大代表依法履职的坚强后盾，及时收集反馈人大代表、群众意见建议，仔细甄别、认真研判、悉心采纳，完善议案建议督办机制和意见建议办理效果满意度测评办法，真正让代表声音“唱响”，让群众期盼“结果”。

随后，李保国前往陆浑旅游度假村，深入了解当地打造“洛阳味道”的创新成果。他指出，嵩县作为打造“洛阳味道”的领军县之一，要充分利用好陆浑水库资源优势，大胆探索、敢于创新，持续擦亮“鱼宴”品牌，稳固提升招牌菜品质量，做好特色食材深加工，不断丰富菜品菜系，拉长产业链条，做出当地特色，为“洛阳味道”增香添彩。要立足群众生活品质提升，引导鼓励群众转变观念、提升思维能力，积极拓展致富渠道，以“洛阳味道”打造为契机，合力推动餐饮业提质升级，助推文旅融合高质量发展。

李保国还到栾川县潭头镇，实地察看黄河保护法贯彻落实情况，调研伊洛河生态保护情况，对做好相关工作提出要求。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)