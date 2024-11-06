洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

发挥人大代表作用 释放人大制度优势
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.13 08:30

　　昨日，市人大常委会主任李保国前往嵩县、栾川县多地，调研人大代表履职、“洛阳味道”打造、伊洛河生态保护等情况。

　　李保国一行先后到洛阳顺势药业有限公司、洛阳钊隆农牧科技有限公司等地，走访慰问驻洛省人大代表、市人大代表，深入了解人大代表结合自身行业领域、职责身份，发挥优势履职情况。他强调，人大代表要做好“两个表率”，发挥在本职岗位建功立业和依法履行代表职务两个作用，践行“人民选我当代表、我当代表为人民”的初心使命，立足岗位、发挥特长，主动联系群众、服务群众，积极为群众代言，充分倾听民意、汇聚民智、惠及民生。要围绕嵩县中药材独特品种优势、养殖业地域优势，创新开发新产品，拓展延伸业务范畴，引领示范带动周边就业增收，助力乡村持续振兴。市人大常委会要做好人大代表依法履职的坚强后盾，及时收集反馈人大代表、群众意见建议，仔细甄别、认真研判、悉心采纳，完善议案建议督办机制和意见建议办理效果满意度测评办法，真正让代表声音“唱响”，让群众期盼“结果”。

　　随后，李保国前往陆浑旅游度假村，深入了解当地打造“洛阳味道”的创新成果。他指出，嵩县作为打造“洛阳味道”的领军县之一，要充分利用好陆浑水库资源优势，大胆探索、敢于创新，持续擦亮“鱼宴”品牌，稳固提升招牌菜品质量，做好特色食材深加工，不断丰富菜品菜系，拉长产业链条，做出当地特色，为“洛阳味道”增香添彩。要立足群众生活品质提升，引导鼓励群众转变观念、提升思维能力，积极拓展致富渠道，以“洛阳味道”打造为契机，合力推动餐饮业提质升级，助推文旅融合高质量发展。

　　李保国还到栾川县潭头镇，实地察看黄河保护法贯彻落实情况，调研伊洛河生态保护情况，对做好相关工作提出要求。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    41岁男子突发心梗 51次电击除颤带来奇迹
    41岁男子突发心梗 51次电击除颤带来奇迹
    41岁男子突发心梗 51次电击除颤带来奇迹
        几天前，突如其来的心梗，让41岁的苏运(化名)命悬一线。
  • ·脑梗后吞咽功能差，间歇胃管来帮忙
  • ·一干活腰就痛，一停下又好了？
  • ·吃完火锅就上厕所，“直肠子”的他很苦恼
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • @洛阳人：大风天气来袭 注意防风保暖
  • 郭文彬：传承正骨技艺 诠释医者仁...
  • 河南科技大学创新港：校地企创新...
  • 洛阳市人大常委会召开主任专题会议
  • 下月起，电动自行车充电全部执行...
  • 徐衣显督导检查消防安全、安全生...
  • 市政协召开党外人士和县区政协主...
  • 10岁洛阳小将勇夺冠军 有望代表河...
  • 事关燃气安全！洛阳发布紧急提醒
  • 考生注意！2025河南中招考试政策有变
    		•
    百姓呼声
    隋唐洛阳城国家遗址公园内有人种菜？
    禁止共享电单车在市区或主要道路通行？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    冬日的伊河游园

    白龟湖的海鸥

    青春之舞

    窗外的冬日
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605