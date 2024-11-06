跨省直接结算门诊慢特病增至10种 异地就医更便捷

12月1日，全国医保上线慢性阻塞性肺疾病、类风湿关节炎、冠心病、病毒性肝炎、强直性脊柱炎等5种门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算服务，至此，可跨省医保直接结算相关治疗费用的门诊慢特病增至10种。

12月1日，全国医保上线慢性阻塞性肺疾病、类风湿关节炎、冠心病、病毒性肝炎、强直性脊柱炎等5种门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算服务，至此，可跨省医保直接结算相关治疗费用的门诊慢特病增至10种。

记者从市医疗保障局获悉，12月1日至11日，洛阳市医疗机构已为19名患者提供门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算服务。医保部门提醒市民：由于国内各地医保政策有差异，参保人员须提前了解参保地和就医地的相关政策及办理流程，以免影响结算服务。

●哪些门诊慢特病治疗费用可跨省医保直接结算

截至目前，全国所有医保统筹地区作为就医地均能提供高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗、慢性阻塞性肺疾病、类风湿关节炎、冠心病、病毒性肝炎、强直性脊柱炎共10种门诊慢特病相关治疗费用跨省医保直接结算服务。

●如何查询自己是否享受异地医保门诊慢特病待遇

需要先按照参保地规定申请医保门诊慢特病待遇认定。然后，可登录国家医保服务平台App，在“异地备案”服务专区—“异地就医更多查询”—“门慢特资格”，可查询自己享有的门诊慢特病待遇。

涉及跨省医保直接结算服务，各地医保小程序上暂时无法查询该项待遇，参保人员只能通过国家医保服务平台App进行查询。

●如何获取参保地的门诊慢特病跨省直接结算政策

按照参保地规定完成医保门诊慢特病待遇认定后，可登录国家医保服务平台App，在“异地备案”服务专区，点击查询服务下的“异地就医更多查询”—“门慢特告知书”，了解参保地门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算政策、结算流程等内容。