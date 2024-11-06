徐衣显率队调研重点医疗卫生项目建设运营工作

昨日下午，市长徐衣显率队调研重点医疗卫生项目建设运营工作。他强调，要坚持以人民为中心的发展思想，狠抓项目补短板，深化改革增活力，精益管理优运营，完善体系强能力，为提质建设“健康洛阳”赋能助力，着力打造立足洛阳、辐射周边、服务全省的区域医疗高地。

徐衣显在调研重点医疗卫生项目建设运营工作时强调

人民至上做优平台扩大优质医疗资源供给

改革创新做强品牌打造区域健康服务高地

昨日下午，市长徐衣显率队调研重点医疗卫生项目建设运营工作。他强调，要坚持以人民为中心的发展思想，狠抓项目补短板，深化改革增活力，精益管理优运营，完善体系强能力，为提质建设“健康洛阳”赋能助力，着力打造立足洛阳、辐射周边、服务全省的区域医疗高地。

国家区域医疗中心建设，是国家推动优质医疗资源扩容和均衡布局的重大决策部署。北京东直门医院洛阳医院伊滨院区全面开诊后运行平稳，徐衣显实地察看专科建设、专家派驻等情况，认真听取医院服务提升、辐射带动和发展谋划等汇报，强调要突出区域中心功能，发挥东直门医院中医药特色优势，紧扣国家战略导向、聚焦群众就医需求，把管理提能、运营提效、服务提质作为重中之重，持续扩大群众知晓度、拓宽宣传覆盖面、提升辐射带动力，更好守护群众生命健康。西安交大二附院洛阳医院建设进入攻坚冲刺阶段，徐衣显详细了解建设进度、开诊准备等情况，强调要紧盯时间节点，优化施工组织，加强要素保障，完善周边公交、停车等配套，确保医院如期建成、投用见效。

在市中心医院万安院区，徐衣显向有关负责人详细了解重点专科建设等情况，深入研究功能布局优化、周边路网连接等工作，强调要进一步明确功能定位，优化服务流程，提高诊疗效率，做强做优医养结合、康复疗养等特色专科，全面实现良性运营发展。在省第二儿童医院，徐衣显听取医院管理运行提升、专家团队进驻、特色专科建设等情况汇报，充分肯定了医院与广州市妇女儿童医疗中心的帮扶合作成效，强调要持续提升合作层次、创新帮扶模式，积极拓展人才培养、学科建设、医院管理等合作领域，实现优质医疗资源引得进、留得住、用得好。

徐衣显强调，医疗卫生工作事关民生福祉，事关发展大局。要人民至上、健康为先，始终坚持公立医院公益属性，统筹谋划、系统推进，集聚资源、优化布局，不断提升医疗服务水平，满足我市发展所需、群众所盼。要拓展平台、塑造品牌，以国家区域医疗中心建设为抓手，强化科研牵引，深化医教融合，重塑共建平台，优化联动路径，引育顶尖人才，提升诊疗能力，培育一批优势专科、新兴学科、知名专家、医疗品牌。要改革牵引、提质增效，深化医院内部改革，完善绩效评价体系，探索人才培育、服务流程等模式创新，健全现代医院管理制度，推动“五医”联动改革，增强内生动力活力，提升优质医疗资源聚合力、辐射力、带动力。

王国辉等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)