省“村BA”争霸赛在新安县激情开赛

昨日，河南省第十五届万村千乡农民篮球赛争霸赛在新安县体育馆激情开赛，新安县农特产品展销会暨新安非遗市集同时开幕。乡村农民篮球赛，又被称为“村BA”。在揭幕战上，洛阳队战胜对手，取得开门红。

比赛现场

昨日，河南省第十五届万村千乡农民篮球赛争霸赛在新安县体育馆激情开赛，新安县农特产品展销会暨新安非遗市集同时开幕。乡村农民篮球赛，又被称为“村BA”。在揭幕战上，洛阳队战胜对手，取得开门红。

赛场内热火朝天

本次比赛由河南省体育局、河南省农业农村厅、河南省体育总会、洛阳市政府主办，河南省全民健身中心、河南省球类运动中心、洛阳市体育局、洛阳市农业农村局、新安县政府等单位承办，焦作队、开封队、濮阳队、济源队、洛阳队、驻马店队、三门峡队、平顶山队和东道主新安队参赛。

揭幕战在洛阳队和平顶山队之间展开。虽然天气寒冷，但体育馆内气氛火热，DJ引导着全场数千名观众，为双方队员助威。

比赛紧张激烈，洛阳队展现出较强实力，尤其是徐铁锁、化毅昊两名控卫，一左一右挑起进攻大梁。最终，经过近一个半小时的激战，洛阳队以68∶55战胜平顶山队，取得开门红。

赛场外人流如织

农体旅深度融合，是本次大赛的一大亮点。赛场外，新安县有关部门组织了新安县农特产品展销会暨新安非遗市集，让前来观赛的游客和当地群众流连忘返。

走过现场10多个展位，甜蜜薯、纯手工粉条、千唐红辣椒、土蜂蜜等百余种农副产品琳琅满目，“心安礼得”、马氏糖画、黛眉手织布、“函关窑”等非遗和文创产品让人眼花缭乱，群众徜徉其间，流连忘返。

助农举措不止于线下，活动组织方还通过社交媒体、电商平台等线上渠道，积极开展直播带货活动，并通过现场直播、发布短视频等形式，向全国观众展示新安农产品，拓宽销售渠道。

“通过赛事平台，让新安的特色农产品和非遗文化走向全省、全国，促进经济发展，助力乡村振兴，这样的活动，我们企业双手欢迎！”新安非遗文创品牌“函关窑”负责人王娟说。