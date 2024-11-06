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洛阳今日阵风6-7级 市民出行需注意保暖防风
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.12.13 08:10

　　昨日，我市最低气温在0℃以下。

　　市气象台根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴好天气为主。今日至15日受冷空气活动影响，我市风力较大。

　　最近几天天气预报

　　今日：晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-1℃～7℃。

　　明日：晴天间多云，西北风3级～4级，阵风6级左右，气温-2℃～8℃。

　　15日(周日)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温-2℃～9℃。

　　16日(周一)：晴天间多云，气温-2℃～11℃。

　　17日(周二)：晴天间多云，气温-1℃～9℃。

　　18日(周三)：晴天到多云，夜里多云转阴天，气温-2℃～7℃。

　　19日(周四)：阴天转多云，夜里晴天间多云，气温-1℃～6℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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