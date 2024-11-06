洛阳今日阵风6-7级 市民出行需注意保暖防风

今日洛阳晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-1℃～7℃。 昨日，我市最低气温在0℃以下。 市气象台根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴好天气为主。今日至15日受冷空气活动影响，我市风力较大。 最近几天天气预报 今日：晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-1℃～7℃。 明日：晴天间多云，西北风3级～4级，阵风6级左右，气温-2℃～8℃。 15日(周日)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温-2℃～9℃。 16日(周一)：晴天间多云，气温-2℃～11℃。 17日(周二)：晴天间多云，气温-1℃～9℃。 18日(周三)：晴天到多云，夜里多云转阴天，气温-2℃～7℃。 19日(周四)：阴天转多云，夜里晴天间多云，气温-1℃～6℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）