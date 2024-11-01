江凌调研文化遗产保护利用工作

12日，市委书记江凌深入隋唐洛阳城遗址宫城区和中国社会科学院考古研究所洛阳工作站，调研文化遗产保护利用工作，强调要坚持保护第一、传承优先，全面提升文化遗产保护传承和活化利用水平，着力让文化遗产活起来。

江凌在调研文化遗产保护利用工作时强调

坚持保护第一传承优先

着力让文化遗产活起来

12日，市委书记江凌深入隋唐洛阳城遗址宫城区和中国社会科学院考古研究所洛阳工作站，调研文化遗产保护利用工作，强调要坚持保护第一、传承优先，全面提升文化遗产保护传承和活化利用水平，着力让文化遗产活起来。

玄武门是隋唐洛阳城宫城正北门。玄武门遗址保护展示工程采取仿唐覆罩方式，对遗址进行全面保护，并将融入文旅业态，建设遗址博物馆。江凌认真察看工程规划设计和建设进展，详细了解展陈空间设计、文旅业态谋划等情况。他指出，要统筹好遗址保护展示与文旅业态运营，在做好遗产保护前提下，以新文旅思维协同推进文物展陈设计、文旅业态植入、唐宫市集改造等工作，更好展示隋唐洛阳城宫城区和中轴线格局，让游客沉浸式领略盛世隋唐气象。

中国社会科学院考古研究所在洛阳派驻有四支常设队伍，包括二里头工作队、偃师商城工作队、汉魏故城队、唐城工作队，长期在洛阳地区从事考古发掘和科学研究工作，重点推进五大都城遗址考古发掘工作。江凌来到考古所洛阳工作站，参观中国社会科学院考古研究所考古博物馆洛阳分馆，通过展陈文物，详细了解河洛文化演进脉络和五大都城遗址考古发掘工作，鼓励考古工作者积极推动考古成果挖掘、整理、阐释、转化，系统梳理文物资源，提高研究阐释和展示传播水平，真正让文物说话、让历史说话、让文化说话。

随后，江凌主持召开座谈会，认真听取考古专家关于隋唐洛阳城遗址考古发掘和研究的讲解，共同研究遗址保护传承和活化利用工作。江凌对中国社会科学院考古研究所驻洛工作队为洛阳考古和文旅事业发展作出的贡献表示感谢。他指出，近年来，在考古所驻洛工作队的大力支持下，洛阳全力打造高品质古都文化体验区，有序推进五大都城遗址博物馆群建设，率先探索大遗址保护利用3.0版，有效激活新文旅产业发展。隋唐洛阳城是洛阳最宝贵的文化遗产，也是国家和民族的珍贵财富。加快恢复隋唐洛阳城宫城区和中轴线格局，是全市人民和考古工作者的共同期盼。要坚持把保护放在第一位，持续深化考古发掘和研究，进一步摸清隋唐洛阳城遗址形制布局和沿革变化，本着对历史负责的态度，坚决守住文化遗产保护底线。要坚持守正创新，把保护传承和开发利用有机结合起来，加快推进九洲池三期、新天津桥、天街十二坊等重点项目，统筹做好唐宫市集、周公路片区改造提升，系统研究宫城区路网格局和交通组织，进一步丰富文旅场景、提升消费业态，让游客沉浸式感受文化遗产的历史价值、时代价值。要加强沟通、凝聚共识，协力争取政策支持。洛阳市将持续做好服务保障，为考古所驻洛工作队开展考古研究创造良好环境、提供更多支持，共同提升文化遗产保护传承和活化利用水平。

徐超文、任丽君、魏险峰等参加调研。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)