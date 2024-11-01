晴冷天气持续！未来几天洛阳风力较大 注意防风保暖

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，未来一周我市以晴好天气为主，12日夜里至15日受冷空气活动影响，我市风力较大。

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，未来一周我市以晴好天气为主，12日夜里至15日受冷空气活动影响，我市风力较大。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，未来一周我市以晴好天气为主，12日夜里至15日受冷空气活动影响，我市风力较大。 具体预报 今天夜里：多云转晴天，西北风4级左右，阵风6级～7级。 12月13日(周五)：晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-1℃～7℃。 12月14日(周六)：晴天间多云，西北风3级～4级，阵风6级左右，气温-2℃～8℃。 12月15日(周日)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温-2℃～9℃。 12月16日(周一)：晴天间多云，气温-2℃～11℃。 12月17日(周二)：晴天间多云，气温-1℃～9℃。 12月18日(周三)：晴天到多云，夜里多云转阴天，气温-2℃～7℃。 12月19日(周四)：阴天转多云，夜里晴天间多云，气温-1℃～6℃。⑥