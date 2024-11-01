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12月20日起，洛阳这些道路将恢复、启用交通技术监控设备
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警二大队 2024.12.12 20:33

      刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息称，12月20日起，洛阳市公安局交警支队二大队在南昌路/丽春路口、集贤北街/珠江路口、集贤北街/涧滨西路口等处恢复、启用交通技术监控设备，用于查处车辆违反禁令标志指示、不按规定停车等交通违法行为。具体内容如下：

关于涧西区部分路口恢复、启用交通技术监控设备的公示

　　为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交警支队二大队在南昌路/丽春路口、集贤北街/珠江路口、集贤北街/涧滨西路口等处恢复、启用交通技术监控设备，用于查处车辆违反禁令标志指示、不按规定停车等交通违法行为，公示日期为：2024年12月12日至2024年12月19日，2024年12月20日起开始启用

　　现向社会公示监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为，请广大群众自觉遵守交通法律法规，共同营造良好的道路交通环境。

　　特此公示。

洛阳市公安局交警支队二大队

2024年12月11日

　　附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为
[ 责任编辑：崔利利 ]
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