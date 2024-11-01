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城乡居民医保缴费进入尾声 未及时参保将影响待遇享受
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.12 19:43

　　洛阳市2024年城乡居民基本医疗保险费集中缴费工作即将接近尾声，洛阳市医疗保障局提醒，请未参保人员及时缴费。

　　今年集中缴费期全省统一为10月10日至12月31日，医保待遇享受期为2025年1月1日至2025年12月31日。个人缴费标准每人400元，财政补助标准670元。

　　居民参加医保成本低，所有参保群众都能享受国家财政补助。基本医保不分年龄、不论病史地为广大群众提供基本、可靠的医疗保障，使群众医疗费用得到分摊，能有效防范“因病致贫、因病返贫”风险。

　　参加城乡居民医保后，群众不仅享受基本医保门诊报销、门诊慢特病报销、住院报销，还能同时享受大病保险报销，因大病住院无须申请自动报销，困难群众还可以享受医疗救助。

　　国务院办公厅日前印发的《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》提出，自2025年起，除新生儿等特殊群体外，对未在居民医保集中参保期内参保或未连续参保的人员，设置参保后固定待遇等待期3个月。其中，未连续参保的，每多断保1年，原则上在固定待遇等待期基础上增加变动待遇等待期1个月，参保人员可通过缴费修复变动待遇等待期，每多缴纳1年可减少1个月变动待遇等待期，连续断缴4年及以上的，修复后固定待遇等待期和变动待遇等待期之和原则上不少于6个月。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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