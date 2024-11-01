洛阳强化政务服务便民利企十项举措

“您仔细看看这些信息是否正确，无误的话我们会帮您把账户剩余的资金提取出来，最快下午就能到您卡上。”11日下午，洛阳市民之家住房公积金窗口工作人员魏萍、娄文文及市住房公积金管理中心工作人员一道，前往洛阳市老城区建安门街道某家属院，为行动不便的群众提供住房公积金“沉睡账户”提取和注销上门服务，受到居民欢迎。

“您仔细看看这些信息是否正确，无误的话我们会帮您把账户剩余的资金提取出来，最快下午就能到您卡上。”11日下午，洛阳市民之家住房公积金窗口工作人员魏萍、娄文文及市住房公积金管理中心工作人员一道，前往洛阳市老城区建安门街道某家属院，为行动不便的群众提供住房公积金“沉睡账户”提取和注销上门服务，受到居民欢迎。

“确需老年人本人办理(不能家属代办)的业务主要涉及不动产交易过户、退休待遇认证、公积金销户提取及公证中声明必须由本人办理的委托、放弃(公证、房产)等业务。”市行政审批和政务信息管理局相关负责人表示，市民之家将根据实际情况，适时为老年人、残疾人等特殊人群提供上门服务。

该负责人介绍，长期以来，政务服务能力优化提升和“高效办成一件事”是该局的工作重点。近期，为畅通线上线下服务，增强群众体验感和获得感，该局强化政务服务便民利企十项举措，由市民之家具体执行。

●创新疏导“预约办”。为特殊群体提供预约上门服务，在人社、不动产、公积金窗口部署“爱心叫号”设备，为老年人提供叫号提示服务。

●帮办代办“贴心办”。进一步优化咨询帮办服务机制，全方位提供咨询解答、引导帮办、辅助自助办理及受理群众诉求等服务，公示进驻单位首席服务代表名单接受群众监督。

●宣传辅导“明白办”。梳理编印“高效办成一件事”办事指南，编制政务服务事项常见问题知识库，提高咨询帮办的精准度，分批编制公布高频网办事项图文版办事指引，帮助群众了解申办步骤和流程。

●多元服务“快捷办”。完善线上办理功能服务，引导办理群众通过政务服务自助一体机、洛阳政务服务网、洛快办App、自助服务专区等方式办理业务，提升群众办事体验。