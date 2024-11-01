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市委召开专题会议 研究自贸区和综保区建设、华夏历史文明传承创新产业园建设等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.12 19:04

市委召开专题会议
研究自贸区和综保区建设、华夏历史文明传承创新产业园建设等工作
江凌主持    徐衣显、张玉杰参加

　　12日，市委召开专题会议，研究自贸区和综保区建设、洛阳华夏历史文明传承创新产业园建设等工作。市委书记江凌主持会议。

　　会议听取了自贸区、综保区建设运营等情况汇报。会议指出，自贸区、综保区是对外开放的重要平台，对洛阳进一步全面深化改革、扩大开放，推动开放型经济发展具有重要作用。要认真落实中央自由贸易试验区提升战略，进一步收集、梳理企业需求，利用自贸区、综保区平台，开展制度创新、业务创新，帮助企业解决产业发展、市场开拓等问题，持续放大自贸区、综保区平台作用。要深化平台功能、政策研究，把准自贸区先行先试、综保区特殊监管功能定位，明晰平台功能，深入研究政策，对接企业需求，找准业务着力点，提升项目实施科学性，切实把自贸区和综保区的平台优势、政策优势、改革创新优势转化为促进洛阳高水平开放、高质量发展的强大动力。要深化管理体制机制改革，加强市级统筹，理顺管理体制，优化通关服务，创新监管模式，加快推进企业化、市场化运营改革，进一步激发自贸区、综保区高质量建设内生动力、创新活力。

　　会议听取了洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目推进工作情况汇报。会议指出，华夏历史文明传承创新产业园项目对洛阳强化新文旅产业支撑、有效吸引集聚客流具有积极作用。要积极顺应游客文旅消费新需求，借鉴外地成功经验，精准谋划项目建设内容，融入本地文化特色，兼顾室内室外项目，突出少儿亲子类产品，充分发挥持续引流作用，真正打造成为具有吸引力和独特魅力的文化主题公园。要算好投资收益平衡账，做好资金、土地等要素保障，强化资金监管，确保项目有序推进。

　　徐衣显、张玉杰、潘开名、徐超文、任丽君、王太钢、张汉智等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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