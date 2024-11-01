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洛阳市发布意见加强和规范校园餐管理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.12 18:42

　　近日，洛阳市发布《关于加强和规范洛阳市中小学校园餐管理工作的实施意见》，加强和规范中小学校园餐管理工作。意见从经营准入、营养供餐等多个方面进行规范，旨在提升校园餐供餐水平和管理水平，有效降低饭菜成本，提升供餐质量，守护好学生“舌尖上的安全”。

　　●经营准入

　　意见要求，学校食堂需依法取得《食品经营许可证》，具备独立的食品原料存放间、食品加工操作间、食品出售场所及用餐场所，达到“明厨亮灶”条件。供餐企业需依法取得《营业执照》《食品经营许可证》，具备管理经验、行业从业经历和社会信誉。另外，食堂从业人员要依法取得健康证明，主要岗位人员需具备相应从业资质。

　　需要注意的是，所有经营行为以招投标等方式公开选择，单个学校食堂委托经营的由学校负责招投标，多个学校对外委托经营的由教育行政部门统一招投标。货物类食材采购，原则上一年一招；服务类委托经营合同，原则上一学年一签，最多续签两次。

　　●营养供餐

　　在供餐模式上，意见提出：寄宿制高中(中职)、部分有条件的寄宿制初中可选择选餐制集中供餐模式；城市区、县城及周边的初中、小学可选择配餐制集中供餐模式；不具备集中供餐条件的偏远地区学校可选择自主经营模式。

　　学校要根据学段情况，科学制定每周营养带量食谱，并予以公示。服务3000人及以上师生的供餐企业需配备专职营养师，不足3000人的可配备兼职营养师。

　　●食品安全

　　意见对食材选用进行了明确要求，指出食材选用需符合国家法律法规和标准，具有明确的产地、生产日期、保质期等，外观和感官状况应符合食材品质相关标准。同时，要严格把控食材运输配送，落实“日管控、周排查、月调度”制度。

　　学校和供餐企业应配备专职食品安全总监和数量相符的食品安全员。食材入库需严格落实索证索票、查验登记制度，生熟、荤素分区加工，留样符合要求并保存不少于48小时。餐饮具消毒需严格落实《食(饮)具消毒卫生标准》，配齐“三防”设施。

　　●监管考评

　　意见要求，要加强“家校社”协同监管，建立膳食委员会，参与食品安全、供餐质量的日常监管。教育行政部门重点监管招标采购、资金拨付、膳食营养等环节，市场监管、卫健、发改、财政、农业农村等部门分工负责，共同抓好学校食堂运营管理工作。此外，要建立多方共管的经费监管机制，坚持公益性和微利经营原则，科学确定餐食价格，并应低于市场同类价格。

　　此外，建立科学的考评体系，根据考评结果决定合同续签、整改或退出。对发生较大食品安全事故或产生严重舆情，以及法律法规规定的违法情形的，一律实施强制退出学校食堂经营权或食材供应权，并建立“黑名单”制度。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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