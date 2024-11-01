事关燃气安全！洛阳发布紧急提醒

冬季是居民用气高峰期，也是燃气问题易发、多发期。进入冬季后，部分市民习惯房间门窗紧闭，空气流通不畅极易发生燃气燃烧不充分导致的人员窒息、燃气泄漏引发的爆燃等安全事故。

冬季是居民用气高峰期，也是燃气问题易发、多发期。进入冬季后，部分市民习惯房间门窗紧闭，空气流通不畅极易发生燃气燃烧不充分导致的人员窒息、燃气泄漏引发的爆燃等安全事故。

如何在做好保暖的同时安全用气，洛阳市城市管理局发布相关提醒。

使用天然气，牢记安全防范措施

冬季室外冷飕飕，市民居家如果长时间使用燃气，切记要通风换气，避免造成一氧化碳聚集、中毒等。在日常使用燃气时，也需要注意安全防范措施。

●一开三关。使用完燃气后，应当关好灶具开关、灶前阀，防止燃气泄漏，如果长时间外出还需关闭表前阀，厨房窗户保持通风。

●使用燃气时，人不要远离，防止因沸汤溢出或风吹导致灶具熄火而引发燃气泄漏。

●经常检查，及时修理，防止燃气具漏气。

①看气表：在家中的燃气设备都未使用的情况下，查看燃气表用气量读数是否有走动，如果表数字变动，可能存在燃气泄漏。

②闻气味：燃气为无色无味的气体，为了易于察觉燃气泄漏，燃气在进入居民家前都会进行“加臭”处理，使燃气闻起来有刺鼻的臭鸡蛋味，所以一旦察觉家中有类似的异味，就可能发生燃气泄漏。

③涂肥皂水：将肥皂水或洗涤剂水涂抹在燃气管、管道连接处、阀门开关处等容易漏气的地方，如果出现气泡并不断增多，则表明该部位发生了漏气。

一旦发生燃气泄漏，一定要关闭燃气所有阀门并及时开窗，到安全地带拨打燃气公司24小时服务热线95158求助或报警。此时，严禁在室内开关电源、抽烟及现场拨打电话等，以防引起燃气爆燃事故。

有关工作人员介绍，容易发生漏气的部位有燃气表接口、燃气管线上的各个连接点等。当燃气泄漏达到一定浓度，遇明火会发生爆燃。在此特别提醒，根据国家有关规范要求，橡胶软管已无法满足燃气规范标准，若仍在使用橡胶软管，请尽快更换符合国家规范的管材，优先选择金属波纹管。