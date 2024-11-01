洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

事关燃气安全！洛阳发布紧急提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.12 18:42

　　冬季是居民用气高峰期，也是燃气问题易发、多发期。进入冬季后，部分市民习惯房间门窗紧闭，空气流通不畅极易发生燃气燃烧不充分导致的人员窒息、燃气泄漏引发的爆燃等安全事故。

　　如何在做好保暖的同时安全用气，洛阳市城市管理局发布相关提醒。

　　使用天然气，牢记安全防范措施

　　冬季室外冷飕飕，市民居家如果长时间使用燃气，切记要通风换气，避免造成一氧化碳聚集、中毒等。在日常使用燃气时，也需要注意安全防范措施。

　　●一开三关。使用完燃气后，应当关好灶具开关、灶前阀，防止燃气泄漏，如果长时间外出还需关闭表前阀，厨房窗户保持通风。

　　●使用燃气时，人不要远离，防止因沸汤溢出或风吹导致灶具熄火而引发燃气泄漏。

　　●经常检查，及时修理，防止燃气具漏气。

　　①看气表：在家中的燃气设备都未使用的情况下，查看燃气表用气量读数是否有走动，如果表数字变动，可能存在燃气泄漏。

　　②闻气味：燃气为无色无味的气体，为了易于察觉燃气泄漏，燃气在进入居民家前都会进行“加臭”处理，使燃气闻起来有刺鼻的臭鸡蛋味，所以一旦察觉家中有类似的异味，就可能发生燃气泄漏。

　　③涂肥皂水：将肥皂水或洗涤剂水涂抹在燃气管、管道连接处、阀门开关处等容易漏气的地方，如果出现气泡并不断增多，则表明该部位发生了漏气。

　　一旦发生燃气泄漏，一定要关闭燃气所有阀门并及时开窗，到安全地带拨打燃气公司24小时服务热线95158求助或报警。此时，严禁在室内开关电源、抽烟及现场拨打电话等，以防引起燃气爆燃事故。

　　有关工作人员介绍，容易发生漏气的部位有燃气表接口、燃气管线上的各个连接点等。当燃气泄漏达到一定浓度，遇明火会发生爆燃。在此特别提醒，根据国家有关规范要求，橡胶软管已无法满足燃气规范标准，若仍在使用橡胶软管，请尽快更换符合国家规范的管材，优先选择金属波纹管。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    41岁男子突发心梗 51次电击除颤带来奇迹
    41岁男子突发心梗 51次电击除颤带来奇迹
    41岁男子突发心梗 51次电击除颤带来奇迹
        几天前，突如其来的心梗，让41岁的苏运(化名)命悬一线。
  • ·脑梗后吞咽功能差，间歇胃管来帮忙
  • ·一干活腰就痛，一停下又好了？
  • ·吃完火锅就上厕所，“直肠子”的他很苦恼
    		•
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
        周末，初冬的阳光洒满大地，片片落叶倏忽飘落，村间小路略显萧瑟，涧西区一处偏僻的小院却是一派生机勃勃的...
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
  • ·旅居小地方 沉浸慢生活
    		•  
    新闻排行
  • @洛阳人：大风天气来袭 注意防风保暖
  • 140辆多功能消防车上岗 洛阳冬季...
  • 江凌到宜阳县、洛宁县调研
  • 中州路与解放路口流动商贩严重堵...
  • 加速出海！洛阳海关多措并举助力...
  • 为期40天！涧西区武汉路地下管网...
  • 河南科技大学创新港：校地企创新...
  • 郭文彬：传承正骨技艺 诠释医者仁...
  • 洛阳市人大常委会召开主任专题会议
  • 投诉电话公布！2025年春节前，洛...
    		•
    百姓呼声
    隋唐洛阳城国家遗址公园内有人种菜？
    禁止共享电单车在市区或主要道路通行？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    棕背伯劳

    白龟湖的海鸥

    初冬美景

    窗外的冬日
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605