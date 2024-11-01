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考生注意！2025河南中招考试政策有变
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南发布 2024.12.12 17:22

　　河南省教育厅日前印发《关于调整部分初中学业水平考试组织方式的通知》，根据通知，自2025年起，河南中招考试政策将有重大改革。

　　据悉，从2025年起，生物、地理不再全省统一命题，改由各省辖市自行组织，学完即考，对象是初二学生，成绩等级呈现。考试时间可随期末考试一并进行，或在学期末另选时间。

　　2025年起，历史、道德与法治实行合场(不合卷)考，总时长130分钟，两科各60分钟，中场换卷10分钟，历史分值50分，道德与法治70分。

　　2027年起，中招实验操作考试科目由目前的物理、化学、生物三科调整为物理、化学两科，考试对象为九年级学生，每年4月进行，考试时间、时长不变，全省统一考试，仍以30分计入考生中招总成绩。生物学实验操作调整为考核科目，在初二下学期期末，成绩等级呈现。
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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