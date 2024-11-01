洛阳对全市1.4万余家餐饮单位进行油烟排放检测

秋冬季是大气污染的高发频发期，也是大气污染治理的关键攻坚期。近期，洛阳市城市管理局油烟办对主城区餐饮油烟管理情况开展了巡查督查，针对油烟净化设施安装不规范、商户自行清洗后污水倒进下水道造成二次污染等问题，向责任单位下达工作提醒函，要求整改。

秋冬季是大气污染的高发频发期，也是大气污染治理的关键攻坚期。近期，洛阳市城市管理局油烟办对主城区餐饮油烟管理情况开展了巡查督查，针对油烟净化设施安装不规范、商户自行清洗后污水倒进下水道造成二次污染等问题，向责任单位下达工作提醒函，要求整改。

抓好大气污染防治，主城区是重点，餐饮服务企业做好规范清洗、科学检测是关键。为此，洛阳各级城管部门对全市14166家餐饮服务单位进行了油烟排放检测，合格13590家，不合格576家，完成整改576家。其中，主城区检测7763家，合格7481家，不合格282家，已完成整改。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江 文/图）