11日，洛阳市举行“理响洛城·河洛青年说”主题宣讲集中展示活动，来自全市各行各业的31名青年宣讲员结合身边人、身边事，讲述党的故事、青年故事、洛阳故事，展示青春蓬勃姿态。

11日，洛阳市举行“理响洛城·河洛青年说”主题宣讲集中展示活动，来自全市各行各业的31名青年宣讲员结合身边人、身边事，讲述党的故事、青年故事、洛阳故事，展示青春蓬勃姿态。

此前，洛阳市开展“理响洛城·河洛青年说”主题宣讲活动，从党政机关干部、社科工作者、企事业单位职工、新社会阶层人士、驻洛大中专院校师生等群体遴选一批理论素养高、表达能力强、宣讲成效好的青年宣讲骨干，广泛开展分众化、对象化、互动化宣讲，用青年视角、青年语言引导青年、教育青年，引领广大青年深刻感悟党的创新理论的真理力量和实践伟力，积极为现代化洛阳建设贡献青春力量。

连日来，青年宣讲团成员走进洛阳各行业领域、基层一线，多角度宣讲党的创新理论、多维度展现党史国史、多方位传承弘扬中华优秀传统文化、多领域展现青年奋进身影、多视角讲述现代化洛阳发展成就。

此次洛阳市从青年宣讲团成员中选拔31名代表，参加“理响洛城·河洛青年说”主题宣讲集中展示活动，并评选出一二三等奖及优秀奖。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 巴丽）