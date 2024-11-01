即日起，洛阳市启动“最美头车”（文明有礼好司机）文明交通活动

谦和礼让、文明有礼是古都的文明气质。斑马线是生命安全线，更是城市文明线。每一次的规范驾驶、每一次的文明礼让，都是对城市文明的最好诠释。在洛阳，机动车自觉礼让行人已是人们生活的日常。当我们走上街头，一幕幕礼让行人的温馨画面已成为彰显洛阳城市文明的一道靓丽风景。

谦和礼让、文明有礼是古都的文明气质。斑马线是生命安全线，更是城市文明线。每一次的规范驾驶、每一次的文明礼让，都是对城市文明的最好诠释。在洛阳，机动车自觉礼让行人已是人们生活的日常。当我们走上街头，一幕幕礼让行人的温馨画面已成为彰显洛阳城市文明的一道靓丽风景。

为倡导更多市民文明出行，形成礼让斑马线的社会新风尚，根据我市开展的“我是文明有礼洛阳人”活动安排，即日起至2025年6月30日，市文明办与市公安局交警支队将联合开展“最美头车”（文明有礼好司机）文明交通活动，在全市范围内寻找“最美头车”(文明有礼好司机)，持续营造安全、文明、和谐、有序的交通环境。

活动期间，根据视频监控随机抽取主动礼让斑马线的“最美头车”(文明有礼好司机)。市文明办与市公安局交警支队每周将选出3至5名先进榜样，赠送交警小熊等精美礼品，向所在单位、企业、社区发感谢信，还有机会参加市文明办及公安交警部门组织的相关活动。

文明交通作为城市文明形象的重要部分，是彰显城市交通管理水平、展现城市形象的重要内容。斑马线前让一让，是对生命的尊重与敬畏，更是传递温暖的文明之举。

司机朋友，请您在途经斑马线时，遵守交通指示灯，主动减速、停车礼让行人，待行人安全通过后再驶离。在途经没有交通信号的道路时，遇到行人过马路，不乱鸣喇叭，主动避让行人，待行人通过后再安全驶离，争做洛阳“最美头车”(文明有礼好司机)。让我们一起行动起来，做文明交通的遵守者、参与者、践行者，共同打造更加文明有序的交通环境！