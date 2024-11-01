关于市直学校教师招聘 洛阳市教育局最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：市直、区直教师招聘大概什么时候开始？相较于去年，招聘要求是否有所变动？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：市直、区直教师招聘大概什么时候开始？相较于去年，招聘要求是否有所变动？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：市直、区直教师招聘大概什么时候开始？相较于去年，招聘要求是否有所变动？
市教育局回复：市直学校教师直招预计在春季开学后组织，公告时间暂不确定，一般会在招聘开始一周前左右发布，招聘要求原则上不会有大的变动，具体以公告为准。各区中小学直招信息请询意向城市区教育局。
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