在娘胎里就先人一步（古人“鸡娃”那些事儿）

看见鸡娃这个词，银发族都不陌生，小鸡崽子嘛。虽然字典里鸡娃只有这一个意思，但现实生活已赋予它新的含义，指父母“给孩子打鸡血”的教育方式：为了不让孩子“输在起跑线上”，逼迫孩子大量补习，“努力拼搏”。

编者按：《咬文嚼字》编辑部上周发布“2024年十大流行语”，“小孩哥/小孩姐”上榜，指的是在某方面具有过人才能的孩子。

2021年的十大流行语之一“鸡娃”已流行多年。“鸡娃”成功，能培养出小孩哥、小孩姐；“鸡娃”失败呢？正反面例子古代都有，今起说一说古人“鸡娃”那些事儿。

看见鸡娃这个词，银发族都不陌生，小鸡崽子嘛。

虽然字典里鸡娃只有这一个意思，但现实生活已赋予它新的含义，指父母“给孩子打鸡血”的教育方式：为了不让孩子“输在起跑线上”，逼迫孩子大量补习，“努力拼搏”。

自古以来，望子成龙、望女成凤的家长们，没少花心思鸡娃。历史上，有人鸡娃很成功！

三千多年前，太任鸡娃

最超前的鸡娃，从娘胎里开始。

早在西周初期，也就是三千多年前，中国人就知道胎教了。

据西汉刘向在《列女传》中记载，周文王的母亲太任端庄有德，她怀孕期间，“目不视恶色，耳不听淫声，口不出傲言”，胎教做得比较好，“文王生而明圣”，接着“太任教之，以一而识百”，最终，周文王成了西周的奠基者。

又据西汉贾谊在《新书》中记载，周成王的母亲怀孕期间“立而不跛，坐而不差，笑而不喧，独处不倨，虽怒不骂，胎教之谓也”。

跛在古代有这种意思，指站立时重心偏于某一只脚上，古人认为这是一种不恭敬的举止。这句话的大意是，周成王的母亲讲究胎教，孕期谨言慎行，站有站相，坐有坐相，开心也不会笑太大声，生气也不会开口骂脏话。

周成王年幼即位，由叔父周公姬旦摄政七年，建设东都成周，“宅兹中国”，迁都洛邑。他亲政后，能成长为杰出青年，开创中国最早的盛世，少不了叔父周公的言传身教，自然也有当初母亲胎教的功劳。

那时的人也许不懂什么科学，但他们的理念丝毫不差，也希望孩子能赢在起跑线上，在娘胎里就先人一步！

两千多年前，孟母鸡娃

小孩子背《三字经》，都知道这句：“昔孟母，择邻处；子不学，断机杼。”孟子大约生于公元前372年，孟母鸡娃的故事发生在两千多年前。刘向在《列女传》中讲了其中的来龙去脉。

小孩子爱玩过家家，有抱着娃娃“打针”的，有和泥巴捣树叶“做饭”的，大人一般不管。孟子的母亲却很关注儿子游戏的内容。她发现儿子老玩哭拜祭奠、挖坑埋人的游戏，心想不好，离家不远就是墓地，儿子铁定是在那儿学的，看来这地方不能住了。

搬家后不久，孟子不玩哭丧游戏了，他开始支摊儿叫卖，市场上那些摊贩咋吆喝的，他记得门儿清，比摊贩吆喝得还来劲。孟母听得皱起眉头，看来集市旁也住不得，又得筹钱搬家。

经过一番折腾，这回搬到了学校旁边，再看儿子过家家都玩儿啥？模仿祭祀祖先、宾主揖让等各种礼仪活动，孟母这下心里踏实了。

到了上学的年纪，孟母把儿子送进学堂。一天，孟子放学回家，孟母正在织麻布，问他：“学习咋样了？”孟子答：“就那样儿。”这漫不经心的态度激怒了孟母，她起身抄刀斩断了刚织好的布。

孟子吓了一跳：“母亲这是干吗？”孟母说：“你荒废学业，跟我斩断这布其实是一回事。你不好好学习，将来就免不了干杂事劳役，也没能力远离祸患。就像一个女人以织布为生，假如她半途而废，靠什么让她的丈夫和儿子有衣穿、有饭吃？女人荒废生产，男人荒废学业，那这一家人如果不去偷盗，就只能受人奴役了！”

孟子深受震撼，自此从早到晚勤奋学习，成为天下名儒。

曹操鸡娃，带十岁曹丕上战场

公元220年，曹丕代汉称帝，国号“魏”，定都洛阳，亦称“曹魏”。

曹丕成才，离不开他爹曹操的努力鸡娃。曹丕当魏太子时，写过一部《典论》，讲到这段往事——

曹丕五岁时，曹操认为时下兵荒马乱，儿子有必要早日习武，于是教曹丕射箭。曹丕这个小孩哥还不赖，第二年就学会了射箭。

曹丕六岁时，射箭已不在话下，曹操开始教他骑马。到了八岁，这个小孩哥就能一边骑马一边射箭了。

曹操不光让儿子学技术，还安排他参与社会实践，连打仗这么危险的事儿，也要带着儿子。

公元197年，曹操讨伐割据宛城的张绣，张绣降而复叛。曹操遭到伏击，坐骑绝影被杀，长子曹昂为救父亲让出自己的战马，结果曹操骑马逃脱，曹昂遇害。当时年仅十岁的曹丕“乘马得脱”——看这段历史，真让人替这小子捏一把汗。

对父亲如此冒险鸡娃，曹丕非但没有怨言，反而颇感受益，自称在军中长大，年少就爱弓马，长大依旧喜欢，追逐猎物，一追就是十里，骑马射箭，往往百步穿杨，日积月累，身强体健，从不厌倦。

不过，曹丕写这文章，明显有讨好曹操的嫌疑，所以他是不是真的没有怨言，还真不好说。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）