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32岁小伙探索赤松茸三产融合 带动群众增收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.12 08:27
杨丽茹在采摘赤松茸

　　仲冬时节，涧西区工农街道三岔口社区萌菌庄园种植的赤松茸香飘四溢。

　　走进种植大棚，一簇簇肥嘟嘟的赤松茸顶着褐色的“小脑袋”破土而出，项目负责人王毅与社区居民在大棚间穿梭采摘，王毅的电话不时响起，接收来自全国各地的订单。

　　赤松茸适应能力强、种植门槛低、营养价值高，可多茬采收，产品可煎、可煮、可炒……提起赤松茸的特性，王毅如数家珍。年仅32岁的他，3年前从电商行业转行，与赤松茸打起交道。

　　“以前我主要销售农产品，感觉农业发展前景广阔，就决定自己做产业。”王毅说，在朋友的介绍下，他将知名度低、相对冷门的赤松茸作为创业项目。

　　让人不解的是，经过3年的发展，王毅种植赤松茸的面积从165亩减至38亩。对此，王毅表示：“缩小种植面积，是为了适应新的发展思路。”

　　在王毅看来，一产是基础，二产、三产是延伸。想实现收益最大化，需要推动一、二、三产融合发展。采用该发展思路，眼前的38亩赤松茸种植基地正在发生“裂变”。

　　“裂变”从提升产品质量开始。

　　“我之前总想着把规模做大，由于管理难度大，导致出现产品质量好坏不一等问题，还发生过客户退货的现象。”王毅介绍，减少种植面积，一来能够推动精细化管理，二来能够降低投入成本，进而开发更多项目。

　　“在种植、管理、采摘、分拣等环节，目前我们采取‘一人一棚’管理模式，推动精细化种植。”王毅介绍，赤松茸于每年9月种下，45天即可陆续成熟，到来年5月前可持续采摘，亩产为5000斤至7000斤，主要销往国内一、二线城市。根据产出鲜菇的质量，他将其分为A类、B类、C类3种产品，每斤价格为5元到15元，满足不同的消费需求。

　　在做好产品的同时，王毅着眼于赤松茸的初加工、深加工。赤松茸不易保存的缺点，帮助王毅打开了思路。王毅心想，加工成其他产品，这个问题不就迎刃而解了？

　　思路一变天地宽。王毅介绍，除了产出鲜菇，他选择将部分产品通过修剪加工成干菇，通过盐水浸泡加工成盐水菇，还与有关企业合作研发赤松茸酱……王毅通过完善产品体系，有效提升了产品的市场竞争力。

　　近来，王毅又有了借助赤松茸发展研学的想法。“种植基地地处近郊，我想围绕赤松茸开发采摘、种植、美食制作等研学课程，打造特色研学品牌。”王毅介绍，目前他们已与一研学团队初步达成合作意向。

　　产业发展，带来的是就业机会。“我之前一直在外务工，听说社区有个产业项目，就决定回来发展，每月能增收2500元左右。”三岔口社区居民杨丽茹表示。目前，有20余名居民长期在此务工。

　　从单一的卖产品，到如今的卖产品与卖服务相结合，王毅正在打造属于自己的赤松茸特色品牌。王毅表示，接下来，他将通过大棚种植与林下种植相结合的方式，带动更多群众增收，打造赤松茸产品集散基地。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 赵艳艳 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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