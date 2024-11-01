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涧西区天九社区：小区“新管家” 服务提温度
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.12 08:15

赵法荣(右)为黄文萤送饭

　　“黄师傅，我到了。”“来了。”……

　　昨日中午时分，在涧西区湖北路街道天九社区洛轴南山生活区，77岁居民赵法荣像往常一样从社区养老服务中心打饭，为86岁独居老人黄文萤送去。听到叫门声，黄文萤拄着拐杖缓慢地走到门口开了门。

　　赵法荣与黄文萤没住在同一栋楼，两人也非亲非故，她这样的举动却已经坚持了半年多。赵法荣说，黄文萤因为患病行动不便，吃饭经常对付，后来在社区订了餐，她就主动承担起送餐的任务。

　　成为“邻长”后，谁家需要帮助，赵法荣都会主动搭把手，忙得很。

　　“邻长”是该社区今年以来依托退休老党员新增加的基层治理力量，包括赵法荣在内的81人参与其中。天九社区党委书记孙芳介绍，小区有99栋楼，其中有不少独居老人和空巢老人。然而，其中多个楼栋缺少楼栋长，网格员人数相对较少，小区存在服务能力不足的短板。这些老党员的参与，能够充实基层工作力量，提升基层治理效能。

　　以赵法荣负责的20号楼为例，孙芳介绍，该楼栋96户居民无人愿意出头，因而缺少楼栋长。而负责该楼栋的网格员平时负责20栋楼，走访压力大。家住14号楼的赵法荣，就负责服务该楼栋。这样一来，群众可以直接通过赵法荣向社区求助，小问题不出楼栋就能解决。

　　另外，服务楼栋多、工作量大的网格员，在“邻长”协助下也能减轻工作压力。

　　前不久，小区两户居民因漏水问题发生争执。得知情况的“邻长”梁慧娟第一时间赶赴现场，先安抚双方情绪，然后仔细查看漏水情况，发现是楼上水管老化漏水，便建议他们尽快维修水管，并劝说楼下住户给予一定的时间和理解。在梁慧娟的调解下，一场可能升级的矛盾纠纷被成功化解。类似这样的事例，还有不少。

　　在退休老党员的带动下，更多居民参与其中。“老党员们主动参与小区事务，能够推动小区服务精细化，提升大家的幸福感。我也愿意参与其中，为大家做点事。”年轻党员覃雪峰表示。

　　在天九社区，除了楼栋长、网格员，“邻长”的存在进一步壮大了基层服务力量。今年以来，社区已收集民意180余条，解决各类矛盾纠纷34起，及时有效化解矛盾，在探索小区自治方面取得明显成效。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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