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全市秋冬季重点时段大气污染防治攻坚调度会暨2024年度耕地保护责任考核工作推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.12 08:24

徐衣显在全市秋冬季重点时段大气污染防治攻坚调度会暨耕地保护责任考核工作推进会上强调
标本兼治攻坚克难全力守护蓝天白云
严字当头深化整改守牢耕地保护红线

　　昨日，全市秋冬季重点时段大气污染防治攻坚调度会暨2024年度耕地保护责任考核工作推进会召开，市长徐衣显出席会议，并对大气污染防治、耕地保护以及安全生产、风险防范、欠薪治理等岁末重点工作进行部署。

　　徐衣显强调，秋冬季是大气污染的高发频发期，也是大气污染治理的关键攻坚期。要提高站位、压实责任。秋冬季大气污染防治是民生“必答题”、也是发展“基础课”，要深入践行习近平生态文明思想，准确把握中央、省、市部署要求，突出问题导向，聚焦重点领域，抓紧关键节点，分析短板弱项，层层压实责任，以过硬作风、务实举措强力推动空气质量持续改善。要攻坚克难、科学治理。聚焦PM2.5、PM10、优良天数等年度指标，集中开展攻坚行动，持续加强施工作业扬尘治理，狠抓渣土车、柴油车等移动源污染治理，强化秸秆禁烧、散煤流通、烟花爆竹等面源污染治理，全力守护蓝天常在、白云常驻、空气常新。要综合施策、精准管控。强化专班调度，健全响应机制，严格落实“五个精准”要求，实行专业查、在线控、随机测，从严落实限产、停产、错峰生产相关措施，不断提高大气污染精细化防控水平。

　　徐衣显强调，粮食安全是“国之大者”，耕地是粮食生产的命根子。要严字当头、守土有责。深刻认识耕地保护的极端重要性，动真碰硬、真查实管，守牢粮食安全红线底线高压线，形成“属地管理、分级负责、上下联动、左右协同”的耕地保护工作格局。要量质并重、彻查彻改。紧盯耕地保有量、永久基本农田保护等指标，聚焦耕地“非粮化”、违规占用耕地等问题，调动各方资源，集中力量攻坚，全面完成整改任务。要健全机制、问责问效。发挥监督检查震慑作用，落实“一网两长”巡查制度，完善“人防+技防”监管机制，构建督导、整改、复核落实闭环，形成党政同责、失职问责、终身追责的高压态势。

　　徐衣显强调，临近岁末，民生保障任务繁重，矛盾风险交织叠加。要全力打好年底收官战，抓实抓好经济运行、要素保障、项目谋划、对接争取、困难群众救助、市场保供稳价等工作，努力完成各项目标任务。要用心用情治理欠薪，保持“零容忍”态度，专班牵头、完善机制，专项治理、保障民生，做到“两个清零、三个不发生”。要高效统筹发展和安全，以“时时放心不下”的责任感，有效化解安全生产、消防安全、问题楼盘、社会治安、信访稳定等重大风险隐患，维护社会大局和谐稳定。

　　会议通报全市秋冬季重点时段大气污染防治和耕地保护工作开展情况，部署了下一步重点工作。

　　李新红等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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