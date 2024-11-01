上元节，古代洛阳人的狂欢节

对古代的洛阳人来说，上元节不仅是一个非常盛大的节日，也是一年中难得的狂欢时刻。今天，让我们从史料记载中撩开历史纱幕的一角，窥探不同时期的洛阳人在上元节期间如何“花式”闹元宵。

人潮涌动(资料图片)

对古代的洛阳人来说，上元节不仅是一个非常盛大的节日，也是一年中难得的狂欢时刻。今天，让我们从史料记载中撩开历史纱幕的一角，窥探不同时期的洛阳人在上元节期间如何“花式”闹元宵。

关键词 解禁

古代中国有宵禁制度。最早记载宵禁的是《周礼·秋官·司寇》：“掌夜时，以星分夜，以诏夜士夜禁，御晨行者，禁宵行者、夜游者。”宵禁令的实行，主要是为了维护统治，维持治安，防止盗窃、失火等。

汉代，掌管宵禁的人员叫执金吾，这个官职权力较大，担负京城内的巡察、禁暴、督监等任务。《后汉书·本纪·皇后纪上》记载，汉光武帝刘秀曾说过：“仕宦当作执金吾，娶妻当得阴丽华。”意思是当官就要当执金吾，娶妻就要娶阴丽华(刘秀的正妻)，体现了执金吾当时的权力和地位。

古代的宵禁制度十分严格，但也有例外和变通，上元节就是其中一个。

从汉代起，平时严格“禁民夜行”的规定在上元节时会变得宽松。执金吾在正月十五夜，可破例弛禁“放夜”，允许一些官方和民间的习俗活动进行。

到了隋唐时期，上元节解除宵禁得到进一步发展。唐代诗人苏味道在《正月十五夜》中描述了神龙元年(公元705年)上元夜洛阳城的场景：“火树银花合，星桥铁锁开。”人们尽情观赏树枝上挂的彩灯，一边行走一边唱着歌，“金吾不禁夜，玉漏莫相催”，希望在这个解除宵禁的夜晚，时光能流逝得慢一些。

此后历代，上元节解除宵禁几乎成了惯例。北宋淳化二年(公元991年)正月，宋太宗宣布进一步开宵禁：“上元夜任诸寺及坊市各点影灯，金吾不用禁夜。”明永乐七年(公元1409年)，朝廷下令：“自正月十一日为始，其赐元宵节假十日，百官朝参不奏事，听军民张灯饮酒为乐，弛夜禁，著为令。”

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可以说，在中国古代，上元节“金吾不禁夜”，就是百姓最大的节日“福利”。