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“河洛飞花”2024国家级河洛文化生态保护实验区建设成果展示展演活动举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.12 08:17

　　12月9日至11日，“河洛飞花”2024国家级河洛文化生态保护实验区建设成果展示展演活动在我市举行。来自全国22个国家级文化生态保护(实验)区的负责同志、文化和旅游行政部门负责同志走进洛阳，深入了解洛阳非物质文化遗产保护传承利用成果，探寻传统文化创造性转化、创新性发展的“洛阳密码”。

　　多彩非遗 融入生活

　　一把剪刀，一张红纸，创作出一幅幅精美生动的剪纸艺术作品……在定鼎门遗址博物馆内的国家级河洛文化生态保护实验区建设成果展上，洛阳市剪纸艺术研究会会长王飞的剪纸作品吸引了不少与会嘉宾的目光。

　　作为省级非遗项目“剪纸技艺”的代表性传承人，近年来，王飞创建洛阳市剪纸艺术研究会，积极推进“剪纸艺术进社区”，让非遗融入百姓生活。

　　“让非遗走进生活、融入生活，有利于非遗保护传承。”国家级非遗项目“陕北民谚”传承人王建领说，通过这次展示展演活动，不仅领略到洛阳丰富多彩的非遗，也对“非遗进校园”“非遗进社区”等推动非遗融入现代生活的形式有了新认识。

　　实地观摩国家级河洛文化生态保护实验区宣传标识、标牌在龙门古街的应用后，不少嘉宾表示，利用人流量大的街区、景区开展国家级文化生态保护(实验)区建设宣传，让更多人了解非遗、走近非遗，值得学习借鉴。

　　跨界融合 非遗焕新

　　洛阳三彩、牡丹瓷、“洛阳礼物”……在此次成果展示展演活动中，丰富多彩的洛阳非遗文创产品让与会嘉宾赞叹不已。

　　在隋唐大运河文化博物馆，贵州省黔东南州文体广电旅游局工作人员纪文被一个个可爱的三彩小马和三彩仕女吸引。“大部分人对唐三彩的印象还停留在传统的马和骆驼上，洛阳将唐三彩与文创相结合，迎合年轻人的消费喜好，为我们发展‘非遗+’提供了新思路。”他说。

　　近年来，洛阳将非遗与文创相结合，开发出“唐宫夜宴”“卡通十二生肖”等特色三彩文创产品，不仅让非遗得到传承发展，也带动了洛阳三彩产业兴旺、从业人员增收。

　　“洛阳的文化生态保护氛围非常好，特别是非遗文创产品的设计充满巧思。它们既展示出河洛文化特色，又兼具现代感和实用性。”宁波市象山县渔文化研究会副会长丁建东在每个非遗文创产品展台前驻足观看，并与非遗传承人深入交流。在他看来，做好非遗保护传承，重在守正创新，此次洛阳之行，让他在一个个非遗文创产品中看到了本地文化传承发展的新路径。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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