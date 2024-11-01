大风天气来袭 请注意防风保暖

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，受短波槽影响，12日我市偏南部地区有一次较弱的雨雪过程，周中后期以晴好天气为主，12日至15日受冷空气活动影响，我市风力较大。

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，受短波槽影响，12日我市偏南部地区有一次较弱的雨雪过程，周中后期以晴好天气为主，12日至15日受冷空气活动影响，我市风力较大。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，受短波槽影响，12日我市偏南部地区有一次较弱的雨雪过程，周中后期以晴好天气为主，12日至15日受冷空气活动影响，我市风力较大。具体预报如下： 今天夜里：多云。 12日(周四)：多云间阴天，偏南部分地区有小雨或零星小雨，高海拔山区转雨夹雪或小雪，西北风4级左右，气温-1℃～8℃。 13日(周五)：晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-1℃～7℃。 14日(周六)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温-2℃～8℃。 15日(周日)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温-2℃～9℃。 16日(周一)：晴天间多云，气温-2℃～10℃。 17日(周二)：晴天间多云，气温-3℃～8℃。 18日(周三)：晴天到多云，气温-2℃～8℃。⑥