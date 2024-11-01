你是年满18周岁的小伙子吗？请参加兵役登记

11日，记者从洛阳市征兵办获悉，新年度兵役登记将于2025年1月1日正式开始，年满18周岁的男性公民都要进行兵役登记，已经进行过兵役登记，有参军意向的可直接参加网上应征报名。

11日，记者从洛阳市征兵办获悉，新年度兵役登记将于2025年1月1日正式开始，年满18周岁的男性公民都要进行兵役登记，已经进行过兵役登记，有参军意向的可直接参加网上应征报名。

洛阳市征兵办有关负责人介绍，参加兵役登记是法律赋予每个适龄男性公民应尽的光荣义务和神圣责任，应自觉按时进行登记或核对。《中华人民共和国兵役法》规定，国家实行兵役登记制度。兵役登记包括初次兵役登记和预备役登记。每年十二月三十一日以前年满十八周岁的男性公民，都应当按照兵役机关的安排在当年进行初次兵役登记。

●登记时间

1月1日至6月30日。

●登记对象

常住户口在洛阳市范围内，2025年12月31日以前年满18周岁的男性公民。初中毕业年龄在20周岁(含)以内、高中毕业22周岁(含)以内、大学毕业在24周岁(含)以内的男性公民，未经过初次兵役登记的进行补登，已登记的进行核对。女青年和退役军人不登记。

●登记程序

第一步：填写信息，共有3种方式。

第一种是关注并进入微信公众号“河南征兵”(微信号：henanzhengbing)点击下方“我要报名”进入“兵役登记”；第二种是登录“全国征兵网”(网址：http：//www.gfbzb.gov.cn)点击右侧“兵役登记(男兵)”；第三种是到乡镇、街道武装部设立的固定兵役登记站现场登记。初次兵役登记后，有参军意向的可直接参加网上应征报名。

第二步：打印表格。

信息填写完整后，打印或下载《男性公民兵役登记表》。

第三步：现场确认。

青年本人持《男性公民兵役登记表》，到乡镇、街道武装部现场确认。本人因特殊原因不能亲自前往的，可以书面委托其亲属或者所在单位代为递交确认。

第四步：目测初审。

乡镇、街道武装部对参加兵役登记的适龄男性青年进行目测初审，依法确定应服兵役、免服兵役或不得服兵役，填写《兵役登记证》，并报县级兵役机关审核。

第五步：领取《兵役登记证》。乡镇、街道武装部将县级兵役机关审核盖章的《兵役登记证》发给登记青年。《兵役登记证》作为有关部门查验适龄男性青年履行兵役义务情况的依据。