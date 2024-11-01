洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

你是年满18周岁的小伙子吗？请参加兵役登记
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.11 17:29

　　11日，记者从洛阳市征兵办获悉，新年度兵役登记将于2025年1月1日正式开始，年满18周岁的男性公民都要进行兵役登记，已经进行过兵役登记，有参军意向的可直接参加网上应征报名。

　　洛阳市征兵办有关负责人介绍，参加兵役登记是法律赋予每个适龄男性公民应尽的光荣义务和神圣责任，应自觉按时进行登记或核对。《中华人民共和国兵役法》规定，国家实行兵役登记制度。兵役登记包括初次兵役登记和预备役登记。每年十二月三十一日以前年满十八周岁的男性公民，都应当按照兵役机关的安排在当年进行初次兵役登记。

　　●登记时间

　　1月1日至6月30日。

　　●登记对象

　　常住户口在洛阳市范围内，2025年12月31日以前年满18周岁的男性公民。初中毕业年龄在20周岁(含)以内、高中毕业22周岁(含)以内、大学毕业在24周岁(含)以内的男性公民，未经过初次兵役登记的进行补登，已登记的进行核对。女青年和退役军人不登记。

　　●登记程序

　　第一步：填写信息，共有3种方式。

　　第一种是关注并进入微信公众号“河南征兵”(微信号：henanzhengbing)点击下方“我要报名”进入“兵役登记”；第二种是登录“全国征兵网”(网址：http：//www.gfbzb.gov.cn)点击右侧“兵役登记(男兵)”；第三种是到乡镇、街道武装部设立的固定兵役登记站现场登记。初次兵役登记后，有参军意向的可直接参加网上应征报名。

　　第二步：打印表格。

　　信息填写完整后，打印或下载《男性公民兵役登记表》。

　　第三步：现场确认。

　　青年本人持《男性公民兵役登记表》，到乡镇、街道武装部现场确认。本人因特殊原因不能亲自前往的，可以书面委托其亲属或者所在单位代为递交确认。

　　第四步：目测初审。

　　乡镇、街道武装部对参加兵役登记的适龄男性青年进行目测初审，依法确定应服兵役、免服兵役或不得服兵役，填写《兵役登记证》，并报县级兵役机关审核。

　　第五步：领取《兵役登记证》。乡镇、街道武装部将县级兵役机关审核盖章的《兵役登记证》发给登记青年。《兵役登记证》作为有关部门查验适龄男性青年履行兵役义务情况的依据。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    脑梗后吞咽功能差，间歇胃管来帮忙
    脑梗后吞咽功能差，间歇胃管来帮忙
    脑梗后吞咽功能差，间歇胃管来帮忙
        对脑梗患者来说，吞咽功能障碍是一种常见后遗症。
  • ·一干活腰就痛，一停下又好了？
  • ·吃完火锅就上厕所，“直肠子”的他很苦恼
  • ·泡脚时 做做这些动作吧
    		•
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
        周末，初冬的阳光洒满大地，片片落叶倏忽飘落，村间小路略显萧瑟，涧西区一处偏僻的小院却是一派生机勃勃的...
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
  • ·旅居小地方 沉浸慢生活
    		•  
    新闻排行
  • 文物里的御寒“神器”！解锁古人...
  • 冷空气“接力”来袭 大风降温齐登场
  • 韩云菲：传承美食文化 守护家乡味...
  • 2025年河南省机关事务（公务接待...
  • 今年，牡丹广场英语角“45岁”了
  • 徐衣显视频调度县区领导接访情况...
  • 一男子流浪20年 洛阳民政部门助他...
  • 洛阳嘉盛：洛阳造充电桩畅销海内外
  • 观“河洛飞花” 赏璀璨非遗【组图】
  • 洛阳飞度科技产品销往全球30多个...
    		•
    百姓呼声
    隋唐洛阳城国家遗址公园内有人种菜？
    禁止共享电单车在市区或主要道路通行？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    棕背伯劳

    甜蜜“柿”业

    初冬美景

    窗外的冬日
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605