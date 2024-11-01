全国首批污水处理绿色低碳标杆厂名单公布 涧西污水处理厂上榜

11日，记者从洛阳市城市管理局获悉，国家发展改革委、住房城乡建设部近日联合发布全国首批污水处理绿色低碳标杆厂名单，洛阳市涧西污水处理厂获评高效减污节能降耗类污水处理绿色低碳标杆厂。
11日，记者从洛阳市城市管理局获悉，国家发展改革委、住房城乡建设部近日联合发布全国首批污水处理绿色低碳标杆厂名单，洛阳市涧西污水处理厂获评高效减污节能降耗类污水处理绿色低碳标杆厂。
11日，记者从洛阳市城市管理局获悉，国家发展改革委、住房城乡建设部近日联合发布全国首批污水处理绿色低碳标杆厂名单，洛阳市涧西污水处理厂获评高效减污节能降耗类污水处理绿色低碳标杆厂。
据悉，全国仅有8座污水处理厂入围高效减污节能降耗类污水处理绿色低碳标杆厂，涧西污水处理厂系河南省唯一入选者。
涧西污水处理厂是洛阳市第一座城市污水处理厂，始建于1998年。目前，涧西污水处理厂运营规模30万吨/日，服务人口约95万人，厂区出水执行标准为《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021)一级标准。
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