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事关2025年元旦春节食品安全！洛阳召开相关会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.11 17:28

　　11日，记者从2024年洛阳市政府食品安全委员会全体(扩大)会议上了解到，洛阳市部署2025年元旦春节前后食品安全重点工作，多措并举守护百姓“舌尖上的安全”。

　　会议透露，2025年元旦春节前后，全市市场监管部门将以正在开展的肉类食品、特供酒、校园食品等专项整治为依托，以旅游景区、特色餐饮街区、农村和城乡接合部、学校及周边区域、养老和救助机构、医院及周边、机场车站周边等为重点区域，以农贸(批发)市场、商超、酒店餐厅、年夜饭供餐单位、集中用餐配送单位、旅游定点接待单位、食品生产加工小作坊、网络订餐平台等为重点单位，突出节日热销食品、地方特色食品、年货集装箱和保健食品、民俗特色食品以及米、面、油、肉、蛋、奶、酒类、调味品等重点品种，开展全面监督检查，严厉打击制售有毒有害、假冒伪劣食品和“两超一非”等违法行为。

　　同时，各级市场监管部门还将有针对性地加大监督抽检和风险监测力度，及时公布抽检结果，对发现的不合格食品依法开展核查处置，守护百姓“舌尖上的安全”。

　　今年以来，洛阳遵循“四个最严”工作要求，相继开展了校园食品安全专项整治、肉类产品专项整治、文旅行业食品安全专项整治、农村假冒伪劣食品专项整治、“特供酒”清源打链专项整治、打击夏季夜市假劣肉制品行动等，持续实施食品安全放心工程三年攻坚，开展食用农产品市场规范化建设、保健食品专项清理整治、网络餐饮服务食品安全整治、食品“三小”治理提升等17项专项整治行动，食品安全治理体系和治理能力现代化水平持续提升。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 冯国凯)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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