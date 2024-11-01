爱心义剪惠护工 真情关怀在行动

近日，2024洛阳新就业形态劳动者暖冬行动——爱心义剪活动走进护工群体。

近日，2024洛阳新就业形态劳动者暖冬行动——爱心义剪活动走进护工群体。

“说起我的工作经历，那可太丰富了，做过农民，干过工人，当护工前也经过了专业的医疗护理学习和培训。”义剪时，护工打开了话匣子。在护工看来，厚重的人生阅历是自己一笔宝贵的财富，磨砺出更坚韧的性格与温和的心性，“遇到过要求更为严苛的病人和家属，当他们看到我们的专业能力和细心负责的态度后，彼此的信任才会慢慢建立起来。”

对于护工来说，“拿病人当亲人，就能把工作干好”。对于理发师来说，每一剪都是自己心意与关怀的表达。义剪结束后，理发师送上爱心礼包，和护工们愉快合影留念。本次公益活动由洛阳市总工会、洛阳市个体私营经济发展促进中心联合洛阳网共同发起。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)