洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

网传车检三次不过就报废？洛阳市公安局：谣言！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.11 17:29

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：网上说机动车检验三次不过就报废，必须得去指定维修点维修，是真的吗？

　　市公安局回复：根据《机动车登记规定》第五十四条，“机动车所有人可以在机动车检验有效期满前三个月内，向车辆管理所申请检验合格标志。申请前，机动车所有人应当将涉及该车的道路交通安全违法行为和交通事故处理完毕，申请时，机动车所有人应当确认申请信息并提交行驶证、机动车交通事故责任强制保险凭证、车船税缴纳或免税证明、机动车安全技术检验合格证明。”无三次检验不合格则报废之规定，稍后将有工作人员与您联系，为您进行详细解答，请您保持通讯畅通。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    脑梗后吞咽功能差，间歇胃管来帮忙
    脑梗后吞咽功能差，间歇胃管来帮忙
    脑梗后吞咽功能差，间歇胃管来帮忙
        对脑梗患者来说，吞咽功能障碍是一种常见后遗症。
  • ·一干活腰就痛，一停下又好了？
  • ·吃完火锅就上厕所，“直肠子”的他很苦恼
  • ·泡脚时 做做这些动作吧
    		•
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
        周末，初冬的阳光洒满大地，片片落叶倏忽飘落，村间小路略显萧瑟，涧西区一处偏僻的小院却是一派生机勃勃的...
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
  • ·旅居小地方 沉浸慢生活
    		•  
    新闻排行
  • 文物里的御寒“神器”！解锁古人...
  • 冷空气“接力”来袭 大风降温齐登场
  • 韩云菲：传承美食文化 守护家乡味...
  • 2025年河南省机关事务（公务接待...
  • 今年，牡丹广场英语角“45岁”了
  • 徐衣显视频调度县区领导接访情况...
  • 一男子流浪20年 洛阳民政部门助他...
  • 洛阳嘉盛：洛阳造充电桩畅销海内外
  • 观“河洛飞花” 赏璀璨非遗【组图】
  • 洛阳飞度科技产品销往全球30多个...
    		•
    百姓呼声
    隋唐洛阳城国家遗址公园内有人种菜？
    禁止共享电单车在市区或主要道路通行？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    棕背伯劳

    甜蜜“柿”业

    初冬美景

    窗外的冬日
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605