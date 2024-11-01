洛阳飞度科技产品销往全球30多个国家和地区

销售额预计超过1亿元，较去年增长约30%，订单已排至2025年第二季度……这是位于伊滨区的洛阳飞度智能科技有限公司2024年的预期成绩单。

数字化档案库房

销售额预计超过1亿元，较去年增长约30%，订单已排至2025年第二季度……这是位于伊滨区的洛阳飞度智能科技有限公司2024年的预期成绩单。

在这张成绩单的背后，是该公司对接国际产业链供应链，争做全球数字化档案库房供应商的主动求变，也是其坚持以创新驱动新质生产力发展的厚积薄发。

从堆叠三层楼高、数十万份的档案中，准确且快速地查找到规定文件，需要几个人，用时多久？飞度科技给出的答案是一人、一秒。

洛阳飞度科技负责人田航起介绍，公司将人工智能、大数据、基于AI的NLP(自然语言处理)等前沿技术应用于数字化档案库房建设，可按照不同客户在不同环境下的使用需求，提供一站式数字化智能库房建设方案，并可二次定制开发软件系统，助力行业内传统库房向高效、便捷的数字化库房转型。

在助推行业技术迭代的背后，是洛阳飞度科技对市场需求的精准捕捉。

对于档案馆、图书馆类用户，洛阳飞度科技不断创新数字化存储技术、智能检索系统及安全防护措施，不仅可以确保档案长期保存与信息安全，还能实现数据高效检索与便捷利用。同时，在加密文件无人化存取、规定动作AI监控等多个方面，洛阳飞度科技从设备自动化、智能化、高效化三个方面发力，占据行业优势地位。

对于工业及制造业企业类用户，洛阳飞度科技针对客户的工器具管理需求，推出智能工器具管理系统。该系统集成了物联网、大数据与人工智能技术，实现了工器具的实时追踪、智能调度与高效利用，能够大幅降低工器具的丢失率与闲置率，提高企业生产效率与成本控制能力。

对于特殊品类的智能仓储类用户，洛阳飞度科技利用先进的物联网技术与自动化设备，为客户定制集库存管理、物流优化、安全防护于一体的智慧库房生态系统，实现库存实时更新与精准追踪，优化物流作业流程，提高仓储作业效率与准确率。

临近年末，洛阳飞度科技呈现出大干快干的火热场景。研发人员紧锣密鼓，为新一代智能密集架系统研发奋战；生产人员加紧调试，确保系统与全新柜体相互配套。据悉，即将于明年1月上市的新型智能密集架系统，改变了传统设计思维方式，通过大数据、AI，可真正实现人机交互，更好满足国际市场对智能密集架的需求。

“目前，我们的数字化档案库房已销往全球30多个国家和地区，随着多个项目加速推进，相信明年的成绩单会更加亮眼。”田航起说。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 贾莎莎 文/图）