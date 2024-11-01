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李保国到栾川县庄子村调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.11 08:29

　　昨日，市人大常委会主任李保国带队前往栾川县庙子镇庄子村，调研市人大常委会司法监督评议工作成效及“洛阳味道”典型示范村打造情况。

　　此前，市人大常委会开展的司法监督案件评议，通过集中整改，推动庄子村长达数年的信访积案有效化解，得到群众广泛好评。

　　李保国一行实地走访了解案件化解成效，听取群众代表意见建议。他强调，要充分发挥人大职能优势，找准人大司法监督切入点、结合点、着力点，聚焦市委中心大局，研究创新监督方式，有序组织人大代表参与司法监督工作，实现正确监督、依法监督、有效监督有机统一。要强化司法监督结果运用，结合案件评议、“两官”履职评议等工作，持续跟踪问效，提升人大司法监督质效，更好维护司法公正和社会稳定。要始终站稳人民立场，把维护人民群众利益作为人大工作的出发点和落脚点，广泛倾听民意、汇集民智，深入挖掘群众关心关注的难点痛点问题，以扎实有力的监督推动案件快速有效化解。

　　庄子村交通区位优势明显，自然生态资源独特，被文旅部、国家发改委命名为全国乡村旅游重点村，也是我市拟打造“洛阳味道”的典型示范村。李保国强调，要着力打造“栾川味道”典型，不断提升美食对游客的吸引力，充分利用地域优势开发出独特味道，辐射带动周边地区打造特色美食，共同做大做强“洛阳味道”。要充分挖掘本地食材资源，突出特色技艺传承，准确把握游客消费需求，做精做细名品名菜，应时应景推出特色餐品，聚力打造金字招牌。要厚植群众基础，注重示范引领，找出美味带头人，推动群众广泛参与，提升菜品影响力，突出标准化，推动工艺过程规范化，让群众和广大游客吃得安心舒心开心。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 季明炎)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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