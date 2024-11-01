洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

偃师区史家窑村引进项目发展三七种植 药草香飘致富路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.11 08:23

加工中药材

　　切段、烘干、过筛、分拣……近日，偃师区府店镇史家窑村种植的中药材三七，被运往附近的中药材加工车间进行加工。在机器的轰鸣声中，这些三七被加工成中药，车间内弥漫着药草香。

　　“发展三七种植是村里带领群众增收的新路子。”休息间隙，村党支部书记史宏团开心地告诉记者，村里探索种植了60亩，亩产值超过4000元，收入十分可观。

　　三七是药食同源的中药材，根、茎、叶、花既可入药又可食用，具有化瘀、止血、止痛的功效，市场前景广阔。史宏团介绍，拿茎来说，它秋季可以采收入药，来年春天还能采摘具有补血、养心、护肝等功效的养心菜，实现一地两收。

　　史家窑村地处山区，村里多为老人，种粮基本靠天，小麦、玉米的收成不稳定。近年来，府店镇积极对接中药材种植项目，帮助村子优化种植结构，拓宽群众增收渠道。三七种植，就是该村引进的项目。

　　项目有关负责人介绍，史家窑村背靠嵩山山麓，光照充足、昼夜温差大，对三七生长有利。当时他们打算扩大生产规模，四处物色新的种植基地，最终选定了这里。

　　“赔钱了怎么办？”对这个新项目，不少村民持观望态度。史宏团决定带领部分村民先干起来，5户村民成立合作社，在村里租种了60亩地，加上项目方提供的种苗，建起了三七种植基地。

　　就这样，中药材三七在史家窑村生根发芽。

　　项目落地，带动不少群众增收。史宏团介绍，已有20余户村民通过地租、务工等方式实现增收。“地里有活儿我就来，一天60元，中午管顿饭，在家门口就能增加收入，我很知足。”村民史艳艳表示。

　　在府店镇的支持下，史家窑村附近又布局了加工厂，以提升三七的附加值。“我们还研发了养心茶、三七粉、三七酒等产品，村民们种植的三七不用担心销路。”收购商介绍。

　　目前，史家窑村所在的府店镇已形成集种植、收购、加工、销售于一体的中药材全产业链条。“接下来，我们将带动更多村民参与三七种植，切实拓宽村民增收渠道。”史宏团表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石丹婷 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    脑梗后吞咽功能差，间歇胃管来帮忙
    脑梗后吞咽功能差，间歇胃管来帮忙
    脑梗后吞咽功能差，间歇胃管来帮忙
        对脑梗患者来说，吞咽功能障碍是一种常见后遗症。
  • ·一干活腰就痛，一停下又好了？
  • ·吃完火锅就上厕所，“直肠子”的他很苦恼
  • ·泡脚时 做做这些动作吧
    		•
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
        周末，初冬的阳光洒满大地，片片落叶倏忽飘落，村间小路略显萧瑟，涧西区一处偏僻的小院却是一派生机勃勃的...
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
  • ·旅居小地方 沉浸慢生活
    		•  
    新闻排行
  • 呼南高铁焦洛平段项目推进工作专...
  • 文物里的御寒“神器”！解锁古人...
  • 冷空气“接力”来袭 大风降温齐登场
  • 洛阳新增74家市级企业研发中心
  • 韩云菲：传承美食文化 守护家乡味...
  • 今年，牡丹广场英语角“45岁”了
  • 2025年河南省机关事务（公务接待...
  • 徐衣显视频调度县区领导接访情况...
  • 最高奖金6000元！洛阳市元旦长跑...
  • 历史新高！洛阳33项成果荣获省科...
    		•
    百姓呼声
    隋唐洛阳城国家遗址公园内有人种菜？
    禁止共享电单车在市区或主要道路通行？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    棕背伯劳

    甜蜜“柿”业

    初冬美景

    窗外的冬日
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605