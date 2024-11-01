偃师区史家窑村引进项目发展三七种植 药草香飘致富路

切段、烘干、过筛、分拣……近日，偃师区府店镇史家窑村种植的中药材三七，被运往附近的中药材加工车间进行加工。在机器的轰鸣声中，这些三七被加工成中药，车间内弥漫着药草香。

加工中药材

切段、烘干、过筛、分拣……近日，偃师区府店镇史家窑村种植的中药材三七，被运往附近的中药材加工车间进行加工。在机器的轰鸣声中，这些三七被加工成中药，车间内弥漫着药草香。

“发展三七种植是村里带领群众增收的新路子。”休息间隙，村党支部书记史宏团开心地告诉记者，村里探索种植了60亩，亩产值超过4000元，收入十分可观。

三七是药食同源的中药材，根、茎、叶、花既可入药又可食用，具有化瘀、止血、止痛的功效，市场前景广阔。史宏团介绍，拿茎来说，它秋季可以采收入药，来年春天还能采摘具有补血、养心、护肝等功效的养心菜，实现一地两收。

史家窑村地处山区，村里多为老人，种粮基本靠天，小麦、玉米的收成不稳定。近年来，府店镇积极对接中药材种植项目，帮助村子优化种植结构，拓宽群众增收渠道。三七种植，就是该村引进的项目。

项目有关负责人介绍，史家窑村背靠嵩山山麓，光照充足、昼夜温差大，对三七生长有利。当时他们打算扩大生产规模，四处物色新的种植基地，最终选定了这里。

“赔钱了怎么办？”对这个新项目，不少村民持观望态度。史宏团决定带领部分村民先干起来，5户村民成立合作社，在村里租种了60亩地，加上项目方提供的种苗，建起了三七种植基地。

就这样，中药材三七在史家窑村生根发芽。

项目落地，带动不少群众增收。史宏团介绍，已有20余户村民通过地租、务工等方式实现增收。“地里有活儿我就来，一天60元，中午管顿饭，在家门口就能增加收入，我很知足。”村民史艳艳表示。

在府店镇的支持下，史家窑村附近又布局了加工厂，以提升三七的附加值。“我们还研发了养心茶、三七粉、三七酒等产品，村民们种植的三七不用担心销路。”收购商介绍。

目前，史家窑村所在的府店镇已形成集种植、收购、加工、销售于一体的中药材全产业链条。“接下来，我们将带动更多村民参与三七种植，切实拓宽村民增收渠道。”史宏团表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石丹婷 文/图）