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“洛城有爱 暖心有我”十大文明实践活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.11 08:23

　　记者昨日从市文明办获悉，为广泛践行社会主义核心价值观，打造文明、友善、幸福、宜居的人民城市，我市启动“洛城有爱 暖心有我”十大文明实践活动。

　　●义包饺子，爱在身边

　　在冬至、春节等传统节日，开展“包饺子、讲传承、话发展、送祝福”等活动，把煮好的饺子送到辖区独居特困、残疾居民家中，为他们送去问候和祝福。

　　●义写春联，福送万家

　　组织书法志愿者、社区书画能人开展写春联、送福字活动，开展剪窗花、做花灯等传统文化活动，将清廉文化和传统文化结合，营造风清气正的节日氛围。

　　●义务送餐，情暖人间

　　利用乐养居、邻里中心(邻里食堂)开展帮扶行动，为辖区行动不便的老人提供送餐上门和代买生活用品等服务；为有需要的老人提供心理咨询和心理疏导服务；定期上门开展排查工作，为老人解决生活困难。

　　●义诊送暖，健康相伴

　　举办以冬季养生、疾病预防为主题的健康宣讲活动，筑牢居民健康屏障；组织社区义诊，方便居民在家门口看病。

　　●义拍全家福，与爱同框

　　在元旦、春节来临之际，联合摄影家协会等为居民免费拍全家福，定格温馨的团聚时光，营造喜庆祥和的节日氛围。

　　●义餐暖胃，烟火滋味

　　支持有意愿、有能力的企业、社会组织和个人为生活上缺少照料的困难群体提供公益餐，鼓励临街早餐经营户为环卫工人提供爱心早餐。

　　●义务托管，关爱未来

　　利用新时代文明实践所、站及邻里中心等，为中小学生提供公益托管服务；开设特色主题课程，为托管的中小学生普及传统习俗、讲解文化内涵，增进文化认同。

　　●助农义购，为民解忧

　　与滞销蔬菜产地对接，组织实施消费帮扶，为农户提供公益售卖场地，通过微信群等广泛宣传，开展定向采购，将“菜篮子”送到居民家门口。

　　●爱心义剪，互助进步

　　面向困难群众开展爱心义剪活动，为行动不便的高龄老人、残障人士等提供上门理发服务，引导更多人参与志愿服务活动，让爱在社区里传递。

　　●暖冬义捐，驱散严寒

　　组织职能部门、爱心企业等，为外卖员、快递员等新就业形态劳动者送去棉马甲、棉手套、棉围巾、棉护膝等物品，引导其提升自身安全和健康防护意识。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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