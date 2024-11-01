指尖一点“码上办”！“万人助万企”企业问题诉求反映二维码上线

10日，洛报融媒记者从洛阳市民营经济发展局获悉，“万人助万企”企业问题诉求反映二维码已正式上线，企业可扫描文末二维码填写诉求，快速、准确反映经营发展中遇到的问题。

10日，洛报融媒记者从洛阳市民营经济发展局获悉，“万人助万企”企业问题诉求反映二维码已正式上线，企业可扫描文末二维码填写诉求，快速、准确反映经营发展中遇到的问题。

企业扫描二维码后，会跳转到问题表单，企业除了需要填写企业名称、联系人、联系电话等基本信息外，还需要选择企业类型、所属行业、诉求类别、建议办理单位等内容，“万人助万企”工作专班人员将快速锁定问题，并及时对问题进行分析研判，交办到办理责任单位。

“便捷、精准、高效是该平台的主要特色。”洛阳市民营经济发展局相关负责人说，企业问题诉求反映二维码平台无须注册，操作简单，只需要拿出手机扫一扫就能快速反映问题。同时，在诉求类别一栏，有政策落实、营商环境、产业链、要素保障、社会保障、资金拖欠等14个类别的诉求供企业选择，企业选好后，还可根据诉求情况选择相应的办理单位，让企业诉求精准直达。

今年来，洛阳市通过建立企业诉求快速反应机制，政企沟通协调工作机制，月调度例会制度和问题分类专题会商制度等一系列制度体系，全方位、多渠道解决困扰民营企业发展的各类急难愁盼问题。截至目前，全市已累计收集企业反映问题1517个，办结1471个，问题动态化解率约97%。

“下一步，将持续深化‘万人助万企’活动，从促进企业转型、产业升级方向发力，助力企业高端化、智能化、绿色化发展，助力企业建立现代企业制度，大力开展企业家培训活动，推动企业家素质提升，千方百计帮助企业解困增效，为全市经济社会高质量发展注入民营经济强劲动力。”洛阳市民营经济发展局相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 赵明浩）